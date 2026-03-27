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▲市場的自住買盤正在回流，鎖定有「低自備款」與「分期付款」優勢的預售屋，圖為甲山林推案樣品屋現場實攝。（圖／業者提供）

▲預售屋優勢，除了解決初期資金壓力之外，還更具備客製化彈性。（圖／業者提供）

愛山林企業總部

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近期國際局勢動盪，戰爭以及金融市場的變動，讓各國股票市場上沖下洗、風險升溫，連帶也影響了民眾的投資策略配置，對於投資者而言，不少人都認為房地產仍被視為通膨環境下，較具保值性的實體資產，也因此在這波動盪下，讓房市交易信心逐漸回溫！至於買房熱區在哪裡？以雙北地區為例，蛋黃區的房價依舊沒有退燒的空間，市場相對於蛋白區的房市更為樂觀，像是近期不少投資客以及首購族，都紛紛將目光落腳在生活機能、交通更趨完整的三重區一帶，甚至進一步向外延伸到新北市近年來最大的整體開發案，塭仔圳市地重劃案的泰山區，以及有AI科園產業加持的龜山A7一帶，都紛紛出現買盤的進駐，一直以來精準掌握市場需求的甲山林集團，也在這些地區陸續推案。隨著央行對銀行不動產放貸自主管理釋出新訊號，很明顯可以觀察到市場的自住買盤正在回流，就連資金較不充裕的年輕族群，也鎖定屋況全新，且具備「低自備款」與「分期付款」優勢的預售屋，希望能夠跟上這波房市回溫，又能降低買房的初期資金壓力。而預售屋優勢，除了解決初期資金壓力之外，還更具備客製化彈性，能調整內部格局、水電配置、建材與裝修，以及挑選優質戶別，鎖定理想的樓層、坐向與房型等，又同時具備設備全新、維修成本低等優勢。也因此在這波市場動盪、資金轉向房市的現況下，鎖定重點區段的預售屋，儼然成為民眾投資的新趨勢！