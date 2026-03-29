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在房地產市場景氣循環與產業變革中，能在第一線服務超過二十年並持續創下佳績並不容易，榮獲2025年金仲獎楷模的信義房屋明華博愛店店長蔡佳勳，從頂尖業務一路走到帶領團隊創下高雄地區佳績的管理者，多年來持續保持熱忱，要幫助同仁實現人生與家庭的夢想。蔡佳勳畢業於中山大學海洋環境工程系，剛出社會時，他從事儀器銷售工作，但職涯發展有天花板。在朋友介紹下，他決定挑戰房地產仲介產業。當時選擇加入有制度的上市公司體系，二十年前房仲業底薪約四萬元，在當時已屬不錯的起點。蔡佳勳回想，當時信義房屋在南部僅有七家分店，品牌知名度遠不如現在，業務必須逐戶踩線、主動拜訪屋主介紹公司理念，「把信義介紹給屋主認識」，在南部重人情味的市場環境中，如何讓客戶願意把動輒數百萬、甚至上千萬的資產交給一位年輕人，是最大的挑戰。業務前兩年，他經常卡在「差一點」的狀態，努力卻難以突破。加上當時市場環境低迷，並接連遇到SARS、金融風暴等事件，房子常常掛著卻乏人問津，他憑著專業服務突破困難，入行第三年，蔡佳勳業績逆勢翻倍成長，成為高雄第一位連續三個月業績破百萬的經紀人，也在同年升任店長。從業務轉為管理者後，他才真正體會到帶人的挑戰。蔡佳勳說，管理其實某種程度違背人性，從過去總是名列前茅的業務，到必須去理解他人為何做不好、找出缺口並協助成長，是一段很大的轉變；面對資深前輩或不同個性的同仁，他改用請益與傾聽的方式建立默契，即使對方的做法未必完全正確，但在互信基礎下，團隊才能形成共同方向。在長達近二十年的管理歷程中，蔡佳勳歷練過高雄八個行政區、七家分店，包含開設新店、跨區支援等任務。對他而言，調動並不是壓力，而是管理者成長的修練，「每到一個新分店，都要快速整合團隊、適應商圈，帶著大家一起突圍」。蔡佳勳常提醒同仁，要時常檢視客戶服務是否到位。他將服務品質分為三個層次：第一是客戶想到的都做到，第二是客戶沒想到的也提前準備，第三則是讓客戶完全放心交付，「當客戶認為你值得信任，創造的價值自然會超越服務費。」在團隊經營上，他也強調人才培育的重要性。過去帶店曾遇到瓶頸，難以培養出超越自己的業務，但近年逐漸突破。例如團隊成員王韋捷近期成為高雄TOP1業務，甚至超越店長成績，當團隊有人超越店長時，代表分店的天花板被打開，整體成長空間就會更大。2025年，在房貸管制與市場交易量下降的情況下，全台建物移轉棟數降至近八年新低，房仲產業面臨嚴峻挑戰。蔡佳勳認為，正因如此更能體會公司制度與團隊力量的重要，「相信自己、相信信義，也相信團隊。」未來三年，他的目標是持續培育千萬經紀人，打造更強的團隊，同時讓每位同仁都能在工作中實現人生與家庭的夢想。