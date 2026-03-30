我是廣告 請繼續往下閱讀

根據聯徵中心房貸統計，2025年高雄仁武區房貸交易量前三名路段，依序為北屋重劃區北屋北街、澄德重劃區京吉二路，以及霞海重劃區霞海東二街。信義房屋仁武重劃店專員黃肇隆表示，交易量集中在這些路段，主要與預售屋及新成屋交屋時程、重劃區住宅密度，以及自住客群持續進場有關，也反映仁武近年人口移入與住宅需求同步增加。黃肇隆指出，北屋北街與京吉二路近年陸續有預售案與新成屋大樓完工，單一社區動輒數百戶，交屋期間集中辦理過戶，使交易筆數明顯增加。兩條路段所在的北屋與澄德重劃區住宅社區密集，大型社區比例高，使整體交易量能持續累積。北屋重劃區鄰近愛河上游，不少建案主打水岸景觀，居住環境安靜；澄德重劃區則緊鄰八卦寮商圈，周邊全聯、寶雅與餐飲店家聚集，生活機能成熟。至於霞海東二街，區位接近左營生活圈，通勤至高雄榮總與左營市區便利，吸引希望貼近左營機能、但預算有限的自住客群進場，在地房仲常形容為「類左營」重劃區；由於鄰近榮總，不少醫護相關從業人員也選擇在此購屋。從客群來源來看，仁武目前以首購與自住需求為主。黃肇隆觀察，購屋族主要來自左營與三民舊商圈的外溢人口，許多人希望以相對合理的總價購買屋齡較新的住宅產品；另一部分為楠梓產業園區、仁武航太園區與周邊工業區的產業人口，通勤距離短也是考量因素之一；此外，不少年輕家庭購屋預算落在900萬元至1500萬元之間，在北高雄區域中，仁武仍屬門檻相對容易負擔的區域。交通條件與居住環境也是不少購屋族實際到訪後改變印象的原因。仁武緊鄰國道一號與國道三號交流道，開車前往左營高鐵站、三民區或鳳山多在15分鐘左右，區域位於北高雄多個生活圈之間。當地公園與綠地數量增加，下午常可見家長帶著孩子到公園活動，也讓不少自住客更容易想像在此長期居住的生活樣貌。房價方面，仁武在北高雄區域仍屬價格相對親民的住宅市場。新成屋大樓成交單價約每坪30萬元至35萬元，部分預售案約35萬元至38萬元。兩房含車位總價約900萬元至1300萬元，三至四房產品多落在1300萬元至1700萬元區間。區域目前住宅供給以預售屋與新成屋為主，若購屋後持有10至15年，屋齡仍屬市場上相對年輕的中古屋，在自住與資產保值的考量下，也吸引不少首購族評估進場。黃肇隆表示，市場常將仁武與楠梓相互比較，兩地同樣以住宅區為主，通勤至楠梓產業園區時間約15分鐘，但仁武距離左營與市區較近，房價壓力相對較低，加上近年綠地、公園與社區環境持續更新，實際居住氛圍與過往外界印象已有差距，也讓部分原本考慮楠梓的購屋族轉而選擇仁武，成為北高雄自住市場關注度逐漸提高的區域。