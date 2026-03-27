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嘉義市共和路與民權路口一處工地驚傳工安意外！今（27）日上午11時23分，板模工人疑似不慎敲擊高壓電線引發短路爆炸，導致兩人閃避不及各受有全身50%、10%二度燒燙傷，消防獲報後到場緊急將兩人送醫，至於詳細事發原因，仍有待調查釐清。事發在今天上午11時23分，嘉義市共和路及民權路口附近一處工地，當時兩名板模工人正在進行施工作業，疑似不慎敲擊到高壓電線，導致電流瞬間短路引發爆炸，兩名工人當場閃避不及受傷。消防獲報後到場發現，兩名工人皆受有燒燙傷，其中一名年約65歲男子，全身約50%二度燒燙傷；另一名男性約35歲，全身約10%二度燒燙傷，救護人員立即給予傷者生理食鹽水降溫、清洗傷口並進行包紮止血，接著由救護車送往嘉義基督教醫院救治。至於詳細事發原因仍待進一步調查釐清。嘉義市政府消防局提醒，工地施工應確實注意周遭電力設施並遵守相關安全規範，避免因操作不慎引發危險，若不幸發生事故，請第一時間撥打 119 請求支援，交由專業消防人員處理，降低傷害程度。