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▲李小龍當年在丁珮家中突然離世的消息，瞬間將她推向風口浪尖。（圖／摘自IMDb）

功夫巨星李小龍1973年7月20日過世，他死前昏迷的地點是台灣女星丁珮位於香港九龍塘的住所，丁珮在當年也因此捲入爭議，甚至有人猜是她給李小龍下藥，才導致對方過世。而對此，丁珮前夫向華強也在影片中提到這件事，透露自己曾問過前妻事情經過，並表示自己認為李小龍真正死因是練武過度，傷及心臟與大腦，他還強調丁珮絕不可能傷害李小龍，否認下藥傳聞。向華強近日拍影片提到李小龍的死因，由於李小龍是在丁珮住處過世，因此也傳出許多與丁珮有關的版本，甚至還有人說是丁珮給李小龍下藥。而向華強也強烈否認這些傳聞，並強調丁珮絕不可能傷害李小龍。除此之外，向華強也提到李小龍的死因，他表示雖然當年法醫鑑定是腦水腫，但向華強認為，李小龍去世的真正原因「就是倒在了『過度』二字上」。向華強指出李小龍為了追求爆發力，每天都高強度練武，「長期高強度擊打沙袋，會對腦部與心臟造成震盪損傷」。曾經練武的向華強，也以自己的角度說明，他透露自己20幾歲練功時也受過傷，30歲左右時，胸口氣門還因此受損，「一發力胸口就疼，發不出力來」，直到他開始練氣功才慢慢修復。因此他認為李小龍生前消瘦、體脂非常低，就是體力透支、過度練功的警訊。向華強也表示丁珮曾向自己透露，李小龍當時的身形已非常消瘦，原本兩人在丁珮家中客廳聊天，李小龍突然說頭痛，丁珮就拿一顆止痛藥給對方，李小龍之後說很累想睡覺，不料進房休息後，就一睡不起，讓當時的丁珮火速被推向風口浪尖。丁珮本人也曾還原事實真相，她表示李小龍吃了自己給的止痛藥後就睡著，到晚間一直沒醒，丁珮這才發現事情不對，但找醫師到場時為時已晚。李小龍被送往附近的伊莉莎白醫院搶救後，仍回天乏術。丁珮在節目上表示，李小龍過世後，所有人都將責任怪在她身上，她是最痛苦的，但她為了不辜負李小龍的期待，還是努力活下去，並對外界喊冤：「止痛藥又不是我做的」。