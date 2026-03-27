我是廣告 請繼續往下閱讀

近期國內出現塑膠袋價格上漲、甚至缺貨情形，已對夜市攤商、小吃店、傳統市場及中小企業造成嚴重衝擊。高雄市鳳山區市議員參選人及高雄市攤販協進會理事長的蘇致榮表示，近日已接獲大量會員攤商陳情，反映「現在不是變貴，是連買都買不到」，基層經濟已面臨實質危機。蘇致榮指出，塑膠袋是攤商與小型店家最基本的營運工具，一旦供應中斷，將直接影響商品包裝與外帶出貨。「沒有袋子，不是少賺，是直接不能做生意。」不少攤商甚至出現「有訂單卻出不了貨」的情況，營業被迫受限，收入立即縮水。蘇致榮強調，作為攤販協進會理事長，第一線最清楚基層壓力。「攤商不是不努力，是連最基本的工具都沒有。」他認爲，這已不是單純物價波動，而是「整個庶民經濟鏈正在被卡住」，影響層面已快速擴大。對此，蘇致榮公開呼籲政府必須正視問題的急迫性，不能僅依賴市場自行調節。「政府不能只看數據，現場已經在崩了。」他要求立即啟動跨部會應變機制，全面盤點原料來源與庫存，協調國內產能優先供應民生用途，並提出短期補助與替代方案，協助攤商與中小企業穩定營運。蘇致榮強調：「一個塑膠袋，撐的是一個家庭的生活。不能讓基層自己扛，這是政府該出手的時候。穩住塑膠袋供應，就是穩住庶民經濟。」