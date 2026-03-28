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▲美國高爾夫球名將老虎伍茲27日下午2時許又發生車禍，在佛羅里達州住家附近駕車肇事翻車，被警方逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）再度肇事！在美國當地時間3月27日於佛羅里達州發生翻車事故，警方逮捕時質疑其涉嫌酒駕，酒測值雖為零，但老虎伍茲當時神情恍惚，當警方要檢測與毒物反應有關的尿液檢測時，他當場拒絕接受檢驗，是否毒駕備受關注。美國總統川普稍早也對此事發聲。根據美國媒體ABC報導，調查人員指出，事故發生在下午2點前，地點位於朱比特島(Jupiter Island)南海灘路(South Beach Road )280號路段。當時一輛拖著小型高壓清洗拖車的卡車正向北行駛，並減速準備轉入一處車道。警方表示，此時由伍茲駕駛的一輛Land Rover從後方以高速接近。馬丁郡警局(Martin County Sheriff's Office)表示，該輛Land Rover試圖超越卡車，但擦撞到拖車後方。撞擊導致這輛SUV側翻至駕駛側，並沿著道路滑行後停下。警方指出，伍茲最後從乘客側車門自行脫困離開車輛，包括伍茲本人與卡車司機。事故中無人受傷。在週五的記者會上，警長辦公室表示，伍茲在事故現場出現疑似神情恍惚的跡象，因此遭到逮捕。伍茲同意接受酒測（呼氣測試），結果顯示其體內沒有酒精反應，但拒絕接受尿液檢測，該檢測通常用於檢測毒品或藥物。調查人員表示，他們認為受影響的情況可能是由藥物造成，但車內未發現任何相關物品。除了「酒後或受影響駕駛並造成財物損害」外，伍茲還被控「拒絕依法接受檢測」。警方補充說，事故發生的道路是一條狹窄的雙線道，道路速限為每小時30英里，且可供閃避的空間有限。調查人員指出，如果當時有對向來車，事故可能會更加嚴重。伍茲已被佛州帶往馬丁郡監獄，根據佛州法律規定，伍茲必須至少被拘留8小時，預計將於當地時間週五晚間獲釋。事實上，伍茲過去亦曾於2017年同樣在佛州涉嫌酒駕遭逮，當時的事件報告指出，他當時開車時正在睡覺，後來對危險駕駛的罪名認罪，被判處1年緩刑，並處以250美元罰款、以及50小時的社區服務；2021年也曾開車在加州發生車禍，造成腿部嚴重受傷。自稱是老虎伍茲摯友的川普稍早也發聲，週五於佛州邁阿密對此事作出回應，「我感到非常難過。他確實有一些困難。發生了一起事故，我目前知道的就是這些。他是我非常親密的朋友。他是一個了不起的人，非常優秀的人，但確實有一些困難。」伍茲在去年曾宣布，他正在與川普的前兒媳凡妮莎（Vanessa Trump）約會，凡妮莎過去與小唐納·川普（Donald Trump Jr）結婚13年。有五個孩子，兩人於2018年離婚。