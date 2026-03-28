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▲闖關成功就有機會獲得宜蘭限定「文昌乖乖歐趴餅」，還可至一旁的傳藝文昌祠祈願加持。（圖╱全聯提供）

▲小狀元大富翁活動帶小朋友深入淺出地認識歌仔戲、傳統工藝及節氣生活知識。（圖╱全聯提供）

兒童節12歲（含）以下兒童免費入園

2026小狀元大富翁-傳藝大會考 闖關遊戲

文昌祠：以抽籤方式回答文昌祠相關題目，認識廟宇建築文化。

文昌街：尋找指定交趾陶裝飾並回答問題，探索文昌街交趾陶工藝。

楊麗花展：依提示進入展區完成題目，認識楊麗花的歌仔戲旅程。

廣孝堂：擲氣球骰子回答廣孝堂相關題目，了解家廟建築文化。

柑仔龜展覽：抽取數字球回答柑仔龜相關題目，認識柑仔龜文化。

節氣板：尋找清明節氣牌並回答問題，了解節氣與時令食補。

毛筆頭、福利熊大全熊見面會

童趣市集

▲四月園區演出節目表。（圖╱全聯提供）

兒童節連假即將到來，家長們準備好帶寶貝放電了嗎？宜蘭傳藝園區將於4月3日（五）至4月6日（一）連假期間，推出12歲（含）以下兒童免費入園優惠，並舉辦限定活動「小狀元大富翁」闖關遊戲、童趣市集，以及驚嘆連連的特技雜耍大戲《齊天大聖嬉遊記》，邀請親子家庭到傳藝，在充滿古意的街區中，看好戲、玩闖關、逛市集，度過寓教於樂的文化假期。全聯善美的文化藝術基金會表示，邁入第六年的兒童節限定「小狀元大富翁」，已成為家長「寓教於樂」的首選活動。將傳統文化轉化為大型真人遊戲，大小朋友化身為「小狀元」，透過擲骰抽籤走訪園區廟宇建築，深入淺出地認識歌仔戲、傳統工藝及節氣生活知識，在解題過程中累積文化底蘊，成為傳統文化的「大富翁」。凡闖關成功，還可兌換限量「金榜題名文具組」或「文昌乖乖歐趴餅」，活動於4月3日至4月6日一連四天，下午2時30分至4時30分準時開考，歡迎大家一起來挑戰狀元之路！除闖關遊戲外，動態演出更是亮點。年度駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》結合驚險雜耍與特技，帶領觀眾進入善美之地的冒險旅程；臨水街區「童趣市集」，則匯集原民工藝、特色小吃、手創藝品及童趣商品，提供豐富的五感體驗，並搭配捏麵人、皮革手作等逾百項DIY，讓大人在古鎮漫遊中放鬆，小孩在玩樂中習得傳統技藝。此外，4月份還有「世紀初戀・楊麗花歌仔戲」特展、「童趣傳藝-作伙唸唱台灣囝仔歌」演出，以及接班人好戲台帶來的排灣族口、鼻笛、北管戲曲、北管音樂、布袋戲等多元且經典的節目，邀請民眾享受專屬傳藝的春日嘉年華。更多詳情至宜蘭傳藝園區粉專（https://www.facebook.com/sunmakecultures）及官網（https://www.px-sunmake.org.tw/ ）查詢。內容：毛筆頭、福利熊與大全熊來傳藝與大家見面。內容：原民工藝 X 童趣商品 X 特色小吃 X 手創藝