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國籍航空訂位服務費已喊漲 燃油附加費也將跟進

▲品保協會公關主委李奇嶽指出，多家航空公司已向旅行社發出通知，建議最好早點開票。（圖／品保協會提供）

短程約漲新台幣一、兩千元 歐美線將多數千元

受到中東戰事持續延燒影響，國際油價攀升，各家航空公司也都宣告，燃油附加費也將調漲。品保協會公關主委李奇嶽表示，多家航空公司已向旅行社發出通知，「希望旅行社要在三月底之前趕快開立機票，不然的話四月份開始就會調漲整個燃油附加費」，短程機票可能漲一、兩千元，長程如歐美線可能一口氣漲好幾千元。台灣三大國籍航空，包含長榮航空、中華航空與星宇航空，日前就已陸續宣布調整「訂位服務費」，包含長榮航空自3月1日起從25美元調整為28美元、中華航空3月17日起調漲至28美元、星宇航空也將從4月1日起調整至30美元。各家航空也為了反映油價的波動，紛紛也將調漲燃油附加費，等於機票將有一波漲價潮。品保協會公關主委李奇嶽指出，多家航空公司已向旅行社發出通知，建議最好早點開票。此波調漲中，以東南亞等短程航線為例，漲幅大概都在一兩千塊，但是長程航線的漲幅則相對明顯，李奇嶽說：「如果是飛到歐美，漲幅有可能都在幾十到上百美金」，換算新台幣可能增加數千元。李奇嶽直言機票漲價原因，「也就是因為現在的國際原油價格不斷攀升」，而油價波動又與中東局勢密切相關。他進一步指出，「到底什麼時候可以慢慢地調降回來，這個也是要看後續中東戰事的發展」，短期內仍存在高度不確定性。