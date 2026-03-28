我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣是全球半導體核心，該地區擁有全球最先進的晶圓廠網路之一，但近期缺水，以及中東戰事的持續，導致能源供應緊張，出現危機，外媒擔憂，這兩件事很可能成為現代AI基礎設施建設的瓶頸。媒體報導，西部地區冬季（2025年12月至2026年2月）雨量僅24.3毫米，不僅遠低於全台的158.4毫米，更創下75年來的西部冬雨新低。科技媒體《Wccftech》指出，水資源並非台灣工業生產面臨的唯一挑戰；中東衝突造成的供應鏈中斷也構成新的威脅。除了水資源短缺外，台灣工業生產近期也面臨來自中東衝突的供應鏈風險。亞洲多國高度依賴荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）輸送液化天然氣（LNG），目前因戰事影響，必須依靠國家儲備，而這些儲備僅能支撐「短短幾天」。台灣電力生產幾乎完全仰賴液化天然氣，隨著供應緊張，加上台積電在晶片與AI產業鏈中佔據關鍵地位，業界憂心此情勢可能衍生連鎖效應，對AI供應鏈與整體工業生產帶來新一波挑戰。報導認為，鑑於全球晶片供應依賴台灣，任何工業生產面臨的新威脅都將對AI產業產生更深遠的影響。目前，台灣地方政府對自身應對供應的能力充滿信心，但考慮到無論是水還是液化天然氣短缺的嚴重程度一旦加劇，不僅台積電晶圓廠的生產會受到影響，供應鏈上的其他參與者也會受到波及。