我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 阮男逃逸過程中的各項交通違規行為共開罰7張罰單。（圖／警方提供）

台北市文山區日前查獲一名越南籍逃逸移工，文山第二分局興隆派出所所長、員警於下午5時許執行巡邏勤務時，在景華街169巷發現一輛自小客車違規停放於紅線。警方上前準備進行盤查時，該車駕駛阮姓男子竟直接駕車駛離現場。在躲避警方查緝的過程中，沿路出現闖紅燈及未依規定變換車道等違規行為。最終於仙岩路65號前成功將該車輛攔停，將阮男移交內政部移民署台北市專勤隊進行後續處理並開發。警方調查，該名29歲的阮姓男子為越南籍，於今年2月即被通報為失聯移工。此外，阮男在此次事件中屬無照駕駛。針對其逃逸過程中的各項交通違規行為，警方依據《道路交通管理處罰條例》製單舉發。違規項目包含無照駕駛（3萬6千元）、2次未禮讓行人（1萬2千元）、闖紅燈（2千7百元）、未繫安全帶（1千5百元）、未打方向燈（1千2百元）以及紅線違停（3百元），共計開出7張罰單，裁罰總金額高達5萬3千7百元。在確認身分與違規事實後，警方除依法針對交通違規部分予以開罰外，另依《入出國及移民法》規定，將阮男移交內政部移民署台北市專勤隊進行後續處理。對此，文山第二分局呼籲，駕駛人應配合警方依法盤查，切勿心存僥倖拒檢逃逸或從事危險駕駛行為，以免觸法受罰；另提醒雇主於聘用員工時，務必確認其身分及工作資格，切勿聘用逾期停留或未經勞動部許可之外籍移工，以免違反相關法令而受罰。