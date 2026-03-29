日幣貶破 160 甜出汁！ 隨著日圓兌美元持續下探，臺灣銀行公告現鈔賣出價在 3 月 28 日來到 0.2025 的驚人低位。這波跌勢不僅讓哈日族瘋狂，更讓「日幣匯率歷史最低」衝上 Google 竄升熱搜。究竟這波貶值潮何時見底？日圓還會再跌嗎？本篇換匯攻略教你避開手續費陷阱，掌握換日幣最划算的關鍵技巧。
【日幣換匯懶人包：30 秒結論先看】
日幣匯率歷史最低點在哪？30 年新低回顧
許多人好奇日幣匯率歷史最低究竟是多少？回溯 2026日幣走勢之前的紀錄，最著名的低點出現在 2024 年 7 月，當時台幣兌日圓一度觸及 0.1995，被視為「30 年新低」。
而目前的 0.2025 匯率與去年同期 0.2236 相比，換 10 萬日圓能現省新台幣 2,070 元，等於「多吃 10 碗拉麵」。專家分析，美日利差擴大是主要推手，雖然日本政府可能隨時干預市場，但在日銀進一步升息前，日圓恐將維持在低檔。
看懂牌告不吃虧！買日幣要看「現金」還是「即期」？
面對銀行密密麻麻的牌告表，一般民眾常搞不清：
如何實踐最強換匯攻略？如果你想知道換日幣最划算的方法，請參考以下排名：
手把手教你「線上結匯」：免開戶、出國機場直接領！
很多人誤以為線上結匯需要有該行戶頭，其實完全不用開戶也能辦！只要透過台銀「Easy 購」或兆豐官網，簡單 4 步驟就能完成：
日圓還會再跌嗎？2026 日幣走勢專家分析
針對 2026日幣走勢，國銀指出，日圓要進一步大幅下跌的空間已有限，主因是政府干預風險上升。建議民眾不需苦等「絕對最低點」，利用「分批兌換」的方式分攤成本，才是最理性的換匯攻略。趁著現在 0.2025 的甜價，趕快幫自己的日本行加菜！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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- 當前水位： 目前 0.2025 左右，雖非歷史絕對最低（0.1995），但已是十年極低位。
- 最推換法： 「線上結匯（機場領）」，免開戶、免手續費、匯率最甜。
- 看表技巧： 臨櫃領現鈔看「現金賣出」，APP 換錢存帳戶看「即期賣出」。
- 操作建議： 2026 日幣走勢跌幅趨緩，採「分批小額兌換」分散匯差風險最穩。
許多人好奇日幣匯率歷史最低究竟是多少？回溯 2026日幣走勢之前的紀錄，最著名的低點出現在 2024 年 7 月，當時台幣兌日圓一度觸及 0.1995，被視為「30 年新低」。
而目前的 0.2025 匯率與去年同期 0.2236 相比，換 10 萬日圓能現省新台幣 2,070 元，等於「多吃 10 碗拉麵」。專家分析，美日利差擴大是主要推手，雖然日本政府可能隨時干預市場，但在日銀進一步升息前，日圓恐將維持在低檔。
面對銀行密密麻麻的牌告表，一般民眾常搞不清：
- 現金賣出： 適合「手拿台幣現鈔」去銀行櫃檯換日幣的人。這是最貴的換法，如圖中為 0.2025。
- 即期賣出： 適合用「手機網銀」線上換匯的人。這通常比現鈔更划算，如圖中為 0.2015，每換 10 萬日幣就能比臨櫃多省下約 100 元台幣。
如何實踐最強換匯攻略？如果你想知道換日幣最划算的方法，請參考以下排名：
- 線上結匯後領鈔 (⭐⭐⭐⭐⭐)
匯率優於臨櫃且免手續費。台灣銀行、兆豐銀行提供此服務，可 24 小時結匯，甚至能在出國當天於機場櫃檯直接領鈔，是哈日族公認最划算且最便利的首選。
- 外幣 ATM 提領 (⭐⭐⭐⭐)
適合分批小額兌換。推薦 玉山、台新、國泰世華、中信。只要用該行台幣帳戶扣款皆免手續費（跨行僅 5 元），且不受銀行營業時間限制，隨時都能領。
- 網銀結匯存入外幣帳戶 (⭐⭐⭐)
適合「有操作外匯」或「想分批進場」的族群。透過網銀以「即期匯率」買入日幣，不僅匯率最甜，還能先存在戶頭裡，等要去日本前再透過外幣 ATM 提領（提領時可能會有微量匯差補貼費用）。
- 臨櫃換現鈔 (⭐)
這絕對是最不推薦的一招。匯率看的是最貴的「現金賣出」，且需加收手續費並配合銀行營業時間，非緊急情況建議跳過。
很多人誤以為線上結匯需要有該行戶頭，其實完全不用開戶也能辦！只要透過台銀「Easy 購」或兆豐官網，簡單 4 步驟就能完成：
- 官網下單： 選擇日幣金額，並指定領鈔日期與地點（推薦桃園機場櫃檯，出國當天領最輕鬆）。
- 限時轉帳： 下單後 2 小時內，透過任何一家銀行的 ATM 或網銀轉帳付費。
- 本人領鈔： 約定當天，本人攜帶身分證前往機場或指定分行領取即可。
|特色
|線上結匯 (機場領)
|傳統臨櫃 (銀行領)
|手續費
|0 元 (免收手續費)
|常需收 100 元手續費
|匯率
|減碼優惠 (比現鈔賣出更甜)
|牌告原價 (較貴)
|便利性
|出國當天機場順便領
|要特別請假跑銀行
針對 2026日幣走勢，國銀指出，日圓要進一步大幅下跌的空間已有限，主因是政府干預風險上升。建議民眾不需苦等「絕對最低點」，利用「分批兌換」的方式分攤成本，才是最理性的換匯攻略。趁著現在 0.2025 的甜價，趕快幫自己的日本行加菜！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。