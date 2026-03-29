日幣貶破 160 甜出汁！ 隨著日圓兌美元持續下探，臺灣銀行公告現鈔賣出價在 3 月 28 日來到 0.2025 的驚人低位。這波跌勢不僅讓哈日族瘋狂，更讓「日幣匯率歷史最低」衝上 Google 竄升熱搜。究竟這波貶值潮何時見底？日圓還會再跌嗎？本篇換匯攻略教你避開手續費陷阱，掌握換日幣最划算的關鍵技巧。

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【日幣換匯懶人包：30 秒結論先看】

  • 當前水位： 目前 0.2025 左右，雖非歷史絕對最低（0.1995），但已是十年極低位。
  • 最推換法： 「線上結匯（機場領）」，免開戶、免手續費、匯率最甜。
  • 看表技巧： 臨櫃領現鈔看「現金賣出」，APP 換錢存帳戶看「即期賣出」。
  • 操作建議： 2026 日幣走勢跌幅趨緩，採「分批小額兌換」分散匯差風險最穩。
▲日幣匯率於 3 月 28 日來到 0.2025 甜甜價。內行建議掌握「面額搭配」與線上結匯技巧，讓換匯更有感，省下的匯差能多吃 10 碗拉麵。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）
▲日幣匯率於 3 月 28 日來到 0.2025 甜甜價。內行建議掌握「面額搭配」與線上結匯技巧，讓換匯更有感，省下的匯差能多吃 10 碗拉麵。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）
日幣匯率歷史最低點在哪？30 年新低回顧

許多人好奇日幣匯率歷史最低究竟是多少？回溯 2026日幣走勢之前的紀錄，最著名的低點出現在 2024 年 7 月，當時台幣兌日圓一度觸及 0.1995，被視為「30 年新低」。

而目前的 0.2025 匯率與去年同期 0.2236 相比，換 10 萬日圓能現省新台幣 2,070 元，等於「多吃 10 碗拉麵」。專家分析，美日利差擴大是主要推手，雖然日本政府可能隨時干預市場，但在日銀進一步升息前，日圓恐將維持在低檔。

▲日圓匯率跌至 0.2025 低檔，與去年同期 0.2236 相比，換 10 萬日圓能現省台幣 2,070 元。內行分享最強換匯攻略，省下的匯差足足能多吃 10 碗正宗日本拉麵。（圖／取自photoAC）
▲日圓匯率跌至 0.2025 低檔，與去年同期 0.2236 相比，換 10 萬日圓能現省台幣 2,070 元。內行分享最強換匯攻略，省下的匯差足足能多吃 10 碗正宗日本拉麵。（圖／取自photoAC）
看懂牌告不吃虧！買日幣要看「現金」還是「即期」？

面對銀行密密麻麻的牌告表，一般民眾常搞不清：

▲換日幣別看錯！想拿現鈔要看「現金賣出」，網銀換匯則看「即期賣出」。掌握即期低點可省下更多拉麵錢。（圖／翻攝自台銀官網rate.bot.com.tw/）
▲換日幣別看錯！想拿現鈔要看「現金賣出」，網銀換匯則看「即期賣出」。掌握即期低點可省下更多拉麵錢。（圖／翻攝自台銀官網rate.bot.com.tw/）
  1. 現金賣出： 適合「手拿台幣現鈔」去銀行櫃檯換日幣的人。這是最貴的換法，如圖中為 0.2025。
  2. 即期賣出： 適合用「手機網銀」線上換匯的人。這通常比現鈔更划算，如圖中為 0.2015，每換 10 萬日幣就能比臨櫃多省下約 100 元台幣。
換日幣最划算 4 招：免手續費、機場領鈔最推

如何實踐最強換匯攻略？如果你想知道換日幣最划算的方法，請參考以下排名：

  1. 線上結匯後領鈔 (⭐⭐⭐⭐⭐)
    匯率優於臨櫃且免手續費。台灣銀行、兆豐銀行提供此服務，可 24 小時結匯，甚至能在出國當天於機場櫃檯直接領鈔，是哈日族公認最划算且最便利的首選。
  2. 外幣 ATM 提領 (⭐⭐⭐⭐)
    適合分批小額兌換。推薦 玉山、台新、國泰世華、中信。只要用該行台幣帳戶扣款皆免手續費（跨行僅 5 元），且不受銀行營業時間限制，隨時都能領。
  3. 網銀結匯存入外幣帳戶 (⭐⭐⭐)
    適合「有操作外匯」或「想分批進場」的族群。透過網銀以「即期匯率」買入日幣，不僅匯率最甜，還能先存在戶頭裡，等要去日本前再透過外幣 ATM 提領（提領時可能會有微量匯差補貼費用）。
  4. 臨櫃換現鈔 (⭐)
    這絕對是最不推薦的一招。匯率看的是最貴的「現金賣出」，且需加收手續費並配合銀行營業時間，非緊急情況建議跳過。
▲日圓匯率跌至 0.2025 低檔，許多民眾趕忙提款。內行分享最強換匯攻略，掌握線上結匯與外幣 ATM 技巧，省下的匯差能多吃 10 碗拉麵。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲日圓匯率跌至 0.2025 低檔，許多民眾趕忙提款。內行分享最強換匯攻略，掌握線上結匯與外幣 ATM 技巧，省下的匯差能多吃 10 碗拉麵。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
手把手教你「線上結匯」：免開戶、出國機場直接領！

很多人誤以為線上結匯需要有該行戶頭，其實完全不用開戶也能辦！只要透過台銀「Easy 購」兆豐官網，簡單 4 步驟就能完成：

  1. 官網下單： 選擇日幣金額，並指定領鈔日期與地點（推薦桃園機場櫃檯，出國當天領最輕鬆）。
  2. 限時轉帳： 下單後 2 小時內，透過任何一家銀行的 ATM 或網銀轉帳付費。
  3. 本人領鈔： 約定當天，本人攜帶身分證前往機場或指定分行領取即可。
為什麼內行人瘋「線上結匯」？

特色 線上結匯 (機場領) 傳統臨櫃 (銀行領)
手續費 0 元 (免收手續費) 常需收 100 元手續費
匯率 減碼優惠 (比現鈔賣出更甜) 牌告原價 (較貴)
便利性 出國當天機場順便領 要特別請假跑銀行
日圓還會再跌嗎？2026 日幣走勢專家分析

針對 2026日幣走勢，國銀指出，日圓要進一步大幅下跌的空間已有限，主因是政府干預風險上升。建議民眾不需苦等「絕對最低點」，利用「分批兌換」的方式分攤成本，才是最理性的換匯攻略。趁著現在 0.2025 的甜價，趕快幫自己的日本行加菜！

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 
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