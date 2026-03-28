清明、兒童節連假即將來臨，民眾郊外掃墓祭祖、踏青頻繁，疾病管制署（疾管署）近日表示，民眾赴郊外時，務必做好個人防護，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病，另穿著長袖衣物及包鞋，勿在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以防遭毒蛇咬傷。
提醒民眾連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，因易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，感染恙蟲病的風險增加，務必做好個人防護措施，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。另特別提醒民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，穿著長袖衣物及包鞋，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。
疾管署監測資料顯示，今年截至3月23日，累計25例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數高於2025年同期，與2022及2024年同期相當。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。
疾管署指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。
疾管署呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避）DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。
除此之外，疾管署指出，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」原則：
五要：視為毒蛇咬傷處理、記住毒蛇外觀特徵、脫掉飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散、保持冷靜並儘速就醫。
五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。
疾管署提到，作為國內抗蛇毒血清唯一供應來源，將持續穩定供應國人高品質的抗蛇毒血清，並監測使用數據確保血清儲備及調度得宜，避免醫療資源浪費。目前國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署也儲備4種血清共6千劑，可穩定供應至少一年半以上。抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」查詢鄰近醫療院所儲備情形，切勿購買來路不明藥物。
相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。
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疾管署監測資料顯示，今年截至3月23日，累計25例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數高於2025年同期，與2022及2024年同期相當。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。
疾管署指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。
疾管署呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，將褲管紮入襪內；並依照標籤指示說明於衣物及皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避）DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。
除此之外，疾管署指出，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」原則：
五要：視為毒蛇咬傷處理、記住毒蛇外觀特徵、脫掉飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散、保持冷靜並儘速就醫。
五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。
疾管署提到，作為國內抗蛇毒血清唯一供應來源，將持續穩定供應國人高品質的抗蛇毒血清，並監測使用數據確保血清儲備及調度得宜，避免醫療資源浪費。目前國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署也儲備4種血清共6千劑，可穩定供應至少一年半以上。抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」查詢鄰近醫療院所儲備情形，切勿購買來路不明藥物。
相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。