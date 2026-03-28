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請保持鎮定，牢記「五要五不」原則：

清明、兒童節連假即將來臨，民眾郊外掃墓祭祖、踏青頻繁，疾病管制署（疾管署）近日表示，民眾赴郊外時，務必做好個人防護，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病，另穿著長袖衣物及包鞋，勿在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以防遭毒蛇咬傷。提醒民眾連假期間若規劃赴郊外掃墓祭祖、踏青或從事登山、露營活動時，因易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，感染恙蟲病的風險增加，務必做好個人防護措施，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。另特別提醒民眾如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，穿著長袖衣物及包鞋，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。疾管署監測資料顯示，今年截至3月23日，累計25例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數高於2025年同期，與2022及2024年同期相當。我國全年皆有恙蟲病病例，歷年資料顯示通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，於東部及離島地區感染病例數較多。疾管署指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。疾管署呼籲，民眾前往掃墓祭祖或從事踏青等戶外活動時，如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，除此之外，疾管署指出，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，疾管署提到，作為國內抗蛇毒血清唯一供應來源，將持續穩定供應國人高品質的抗蛇毒血清，並監測使用數據確保血清儲備及調度得宜，避免醫療資源浪費。目前國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署也儲備4種血清共6千劑，可穩定供應至少一年半以上。抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」查詢鄰近醫療院所儲備情形，切勿購買來路不明藥物。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。