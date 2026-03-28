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▲郭子乾（如圖）透露在拍攝《乩身》時，武打戲片段意外被柯震東肘擊臉部，當場爆血。（圖／郭子乾FB）

Netflix影集《乩身》即將在4月2日上線，今（28）日舉行上線記者會，主演群柯震東、王柏傑、陳姸霏、陳以文、郭子乾一同出席。由於劇中有大量武打戲，郭子乾竟爆料跟柯震東演對打戲時，對方一個肘擊直接正中他臉部，讓他當場爆血，鼻子還歪掉，緊急送醫。而這也讓柯震東非常自責，常常帶東西去探病，郭子乾還開玩笑表示「我要找你爸爸算帳」。《乩身》今日舉行上線記者會，主演群也都到場透露拍戲期間的趣事，其中，郭子乾就表示跟柯震東的打戲不只是體力，還要有想像力，要事先設計好動作、算好節奏與距離，才不會受傷。接著郭子乾坦言有一場戲，就是因為沒有算好距離，被柯震東一個肘擊，直接把鼻子打歪、當場爆血，眾人也都嚇到，緊急把他送醫。而這也讓柯震東感到非常自責，在郭子乾於三總住院期間，一有時間就送蛋糕、送飲料的慰問對方，郭子乾還搞笑表示自己認識柯爸，「我要找你爸爸算帳」。柯震東則表示回想這件事依然非常後怕，透露當下心裡狂飆髒話，臉色比郭子乾還白，讓大家笑翻。影集《乩身》劇情講述韓杰（柯震東 飾）因兒時犯下無法挽回的過錯，成為三太子（王柏傑 飾）在人間的乩身，替神明賣命贖罪，專門處理滯留人間的孤魂野鬼與各式靈異事件。在一次次「鬼差事」中，他遇上呆萌樂觀的女大生葉子（陳姸霏 飾），並與擁有陰陽眼的刑警張泯（楊銘威 飾）攜手辦案，逐漸揭開隱藏在都市角落的異界暗流。隨著案件層層深入，眾人發現這些看似零散的靈異事件，背後竟與神秘大魔王「六梵」息息相關。六梵暗中操控邪派教主陳七殺（陳以文 飾），更進一步找上作惡多端的殺人犯吳天機（薛仕凌 飾）成為新的乩身，使人間與靈界的界線逐漸崩解。