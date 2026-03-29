BLACKPINK成員Jennie攜手美國泳裝品牌Frankies Bikinis推出聯名系列比基尼，她不僅擔任模特兒，還親自操刀參與設計，更在社群連曬20張比基尼美照洗版，替聯名商品宣傳。只見Jennie換上泳裝後，火辣曲線無所遁形，完美比例搭配緊緻肌肉細條，性感又健康，狂吸491萬人按讚，驚人數字超越好隊友Lisa日前貼出的泳裝倒立照。
Jennie連發比基尼美照 狂吸491萬人按讚
Jennie 27日在IG發文，貼出20張為聯名比基尼拍攝的美照，大秀好身材，其中白色綁帶比基尼超級誘人，Jennie換上後側躺在沙灘上，盡顯女神風采。另一套則是桃紅色條紋比基尼，Jennie搭配低腰寬鬆長褲，慵懶又不失性感，加上她的小麥色肌膚和微微露出的腹肌曲線，簡直太過完美，貼文至今已累積491萬人按讚。
Jennie親自設計！聯名商品下個月開賣
據悉，Jennie所有入鏡單品都是和Frankies Bikinis推出的聯名系列商品，主打「從泳池走入街頭」，不僅游泳也能穿，還有一系列配套的上衣、褲裝，讓比基尼不僅能成為海邊焦點，也能融入日常穿搭，相當符合Jennie本人的美式時尚風格；全系列商品將在美東時間4月2日上午11點正式開賣。
Lisa身材也超辣 穿比基尼倒立抓眼球
除了Jennie外，BLACKPINK成員Lisa日前也同樣在IG曬出比基尼辣照，只見Lisa在峇厘島度假，換上比基尼後直接在草地上倒立拍照，蜜桃臀成為焦點，該篇貼文也吸引363萬人按讚，可見兩人的全球人氣有多高，舉手投足都能輕易引爆話題。
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Jennie 27日在IG發文，貼出20張為聯名比基尼拍攝的美照，大秀好身材，其中白色綁帶比基尼超級誘人，Jennie換上後側躺在沙灘上，盡顯女神風采。另一套則是桃紅色條紋比基尼，Jennie搭配低腰寬鬆長褲，慵懶又不失性感，加上她的小麥色肌膚和微微露出的腹肌曲線，簡直太過完美，貼文至今已累積491萬人按讚。
據悉，Jennie所有入鏡單品都是和Frankies Bikinis推出的聯名系列商品，主打「從泳池走入街頭」，不僅游泳也能穿，還有一系列配套的上衣、褲裝，讓比基尼不僅能成為海邊焦點，也能融入日常穿搭，相當符合Jennie本人的美式時尚風格；全系列商品將在美東時間4月2日上午11點正式開賣。
Lisa身材也超辣 穿比基尼倒立抓眼球
除了Jennie外，BLACKPINK成員Lisa日前也同樣在IG曬出比基尼辣照，只見Lisa在峇厘島度假，換上比基尼後直接在草地上倒立拍照，蜜桃臀成為焦點，該篇貼文也吸引363萬人按讚，可見兩人的全球人氣有多高，舉手投足都能輕易引爆話題。