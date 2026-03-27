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▲Lisa的峇里島度假照任何風格都有，性感、氣質、甜美、搞笑全收齊。（圖／IG@lalalalisa_m）

Lisa休假玩瘋了 穿比基尼雙腿交叉在草地倒立

Lisa近況 BLACKPINK巡演結束、投入Netflix《Tygo》拍攝

南韓女天團BLACKPINK成員Lisa在回歸行程與新電影《Tygo》拍攝前，近日先飛往峇里島放風，她寫下「Go Bali?」公開度假近況，多張海島美照一次釋出，不只比基尼造型大秀健康線條，還直接在草地倒立、雙腿交叉做出高難度動作，反差畫面讓人瞬間笑出來，狀態相當輕鬆。Lisa昨天在IG寫下「Go Bali?」並上傳多張在度假地拍攝的照片，這組照片風格不只有性感路線，她穿著橘綠條紋比基尼，搭配在草地上倒立、雙腿交叉的倒立高難度動作的畫面，直接從辣妹變成有點調皮的女孩，少了天團距離感；換到日常穿搭，她用黑色蕾絲上衣配粉色內衣，再搭寬鬆牛仔褲，整體既有街頭感又帶點女人味，風格自然轉換。另外幾套造型則完全走不同路線，夕陽背景那組露肩黑上衣搭棕色長裙，整個人回到優雅沉穩的氛圍，而白色迷你洋裝站在海邊的畫面，又瞬間變成清新乾淨的氣質派，這一趟旅行直接切換多種形象，性感火辣到甜美全部都有。工作上，Lisa所屬的BLACKPINK已在2月27日推出第三張迷你專輯《DEADLINE》，完成回歸後，團體第3次世界巡演「DEADLINE」也在今年1月劃下句點，Lisa接下來的重心轉往影視領域，正式投入Netflix電影《Tygo》拍攝。《Tygo》卡司一公開就引發關注，集結馬東石、李陣郁與Lisa同台演出，這也是Lisa繼音樂活動後，正式進軍國際影視的重要一步。該片由Netflix主導，並結合韓國與好萊塢團隊製作，同時延伸自《驚天營救》世界觀，由羅素兄弟創立的AGBO參與打造，整體規格鎖定全球市場。