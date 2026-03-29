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▲安海瑟薇（左）、梅莉史翠普（中上）、史丹利圖奇（中下）與愛蜜莉布朗（右）主演的《穿著PRADA惡魔2》將在4月29日全球上映。（圖／二十世紀影業提供）

《穿著Prada的惡魔2》即將在4月29日全球上映，好萊塢演員梅莉史翠普、安海瑟薇，將為了電影飛往韓國進行宣傳，並且預計會出演韓國tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和主持人劉在錫相見歡。《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作單位隨即也證實了兩人確定出演的消息，節目內容將於4月播出。梅莉史翠普、安海瑟薇將在下月8日訪韓，其中一個宣傳行程，就是劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，兩人不只會在節目中分享《穿著Prada的惡魔2》的幕後故事，還有尚未公開過的人性化一面，也都會一併公開。值得一提的是，梅莉史翠普本次是初次訪韓，除了可以透過《劉QUIZ ON THE BLOCK》與韓國粉絲展開交流外，和「國民MC」劉在錫之間，會有什麼樣的互動火花，也是影迷們好奇的一大看點。過去《劉QUIZ ON THE BLOCK》就曾邀請提摩西夏勒梅、千黛亞、史嘉蕾喬韓森、怪奇比莉等全球明星出演，雖然國籍語言不同，但依舊展開真誠對話，因此這次梅莉史翠普、安海瑟薇的出演也更加令人期待。此外，迪士尼韓國公司先前已經宣布，《穿著Prada的惡魔2》確定將於4月29日在韓國舉辦全球首映，原班卡司梅莉·史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇都將全數到齊，而台灣也會在29日同步上映，睽違20年的續作引發全球關注。