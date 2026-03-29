知名連鎖平價小火鍋「這一小鍋」近年人氣度高，憑藉CP值高、湯頭美味等特點深受台灣老饕喜愛，但2026年起3個月內陸續關閉全台7間門市，4月1日又有2間分店宣布熄燈，不免讓死忠消費者感到擔憂未來吃不到。根據《三立新聞網》報導，這一鍋集團說明，是因近期租約要與相關單位確認，因此才調整門市狀況，今年將有繼續展店計畫。
這一小鍋「3個月內連關7間店」！官方正面回應了
「這一小鍋」主打個人鍋物，因便宜又吃得飽深受台人喜愛，目前全台據點共有17間，但有民眾發現，從2026年開始「這一小鍋」接連關閉7間店，包括桃園藝文店、新莊輔大店、永和保平店、新竹市府店、桃園台茂店都陸續熄燈。不只如此，官方在3月24日又於臉書宣布，嘉義秀泰文化店、台中秀泰文心店將於4月1日結束營業，3月31日為最後營業日，感謝顧客長期以來的支持。
消息傳出後讓老饕大為震驚，難過留言「太可惜了，我也吃了不下數十次」、「」oh no！生意不是不錯嗎？」針對這一小鍋門市連續關閉情況，根據《三立新聞網》報導，這一鍋餐飲集團回應，是因近期租約陸續跟相關單位確認，因此店面據點有調整，強調今年仍會持續展店。
這一小鍋高CP值爆紅！免400元吃到飽崛起
據悉，「這一小鍋」是由這一鍋餐飲集團推出的個人鍋物品牌，承襲這一鍋的湯頭技術，主打每日慢熬大骨蔬果高湯，店內擁有招牌石頭鍋、源味大骨鍋、御膳麻辣鍋、濃奶起司鍋、頤心菌菇鍋等湯頭可選擇，即使是一個人也能享用完整湯頭與配料的精緻火鍋。
這一小鍋店面裝潢融合傳統特色與現代設計，主打復古風格十分吸睛，提供更舒適的用餐體驗，多數門市還設有「呷Bar」自助吧吃到飽，新鮮蔬菜、多種火鍋料、麵食、飲品及霜淇淋都能無限享用，且單價不貴最低只要338元，高CP值成為小資族最愛。
資料來源：這一小鍋臉書
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「這一小鍋」主打個人鍋物，因便宜又吃得飽深受台人喜愛，目前全台據點共有17間，但有民眾發現，從2026年開始「這一小鍋」接連關閉7間店，包括桃園藝文店、新莊輔大店、永和保平店、新竹市府店、桃園台茂店都陸續熄燈。不只如此，官方在3月24日又於臉書宣布，嘉義秀泰文化店、台中秀泰文心店將於4月1日結束營業，3月31日為最後營業日，感謝顧客長期以來的支持。
這一小鍋高CP值爆紅！免400元吃到飽崛起
據悉，「這一小鍋」是由這一鍋餐飲集團推出的個人鍋物品牌，承襲這一鍋的湯頭技術，主打每日慢熬大骨蔬果高湯，店內擁有招牌石頭鍋、源味大骨鍋、御膳麻辣鍋、濃奶起司鍋、頤心菌菇鍋等湯頭可選擇，即使是一個人也能享用完整湯頭與配料的精緻火鍋。