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台灣南部1大學太出色！「飯店與休閒管理」學科擠世界排行稱霸

在台灣高等教育學術機構中，進步幅度最大的是高雄餐旅大學的「飯店與休閒管理」，排名由去年第45名突飛猛進至第23名，進步幅度達22名。

▲在台灣高等教育學術機構中，進步幅度最大的是高雄餐旅大學的「飯店與休閒管理」，排名由去年第45名突飛猛進至第23名，進步幅度達22名。（圖／國立高雄餐旅大學臉書）

高餐大企業創校30年！企業最愛連3年霸榜：服務業最強

根據《天下學習Cheers快樂工作人》「2026年企業最愛大學生」調查中，其在技職大學排名中榮獲全國第9名殊榮。在《遠見雜誌》所公布的「2026企業最愛大學生排行榜」中，國立高雄餐旅大學則在「服務業領域」評比中強勢奪冠，榮登全台榜首

▲國立高雄餐旅大學創立於1995年，最初僅有200名新生，後來經過數次改組與改名，以優秀成績通過評價，取得申請改大的資格之後，於2010年8月1日起正式更名為「國立高雄餐旅大學」。（圖／國立高雄餐旅大學臉書）