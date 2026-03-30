台灣每間大學各有出色亮點，根據英國高等教育調查機構QS近日公布的「2026年世界大學學科排名」中，進步幅度最大的是國立高雄餐旅大學的「飯店與休閒管理」，由第45名竄升至第23名，進步幅度達22名。國立高雄餐旅大學創校30周年，近年在企業界評價上升，不只在《天下學習Cheers快樂工作人》2026企業最愛大學生中，奪得在技職大學排名中第9名，還被《遠見雜誌》連續多年評比在「服務業領域」大學生表現最佳，近年將AI科技應用於餐旅上，讓台灣餐旅發光發熱。
台灣南部1大學太出色！「飯店與休閒管理」學科擠世界排行稱霸
英國高等教育調查機構QS於本月25日公布「2026年世界大學學科排名」，台灣方面以台灣大學表現最為出色，多達39個學科和學科領域謹記世界前百名，根據QS分析，比較個別學科的進步幅度中，在台灣高等教育學術機構中，進步幅度最大的是高雄餐旅大學的「飯店與休閒管理」，排名由去年第45名突飛猛進至第23名，進步幅度達22名。
高雄餐旅大學是目前國內唯一的國立觀光餐旅專業大學，在2026 QS世界大學餐旅暨休閒管理學科排名（Hospitality & Leisure Management）中進步幅度大，成為為全台之冠、亞洲第三的餐旅專業學府，展現深耕餐旅教育30年的卓越國際影響力。
高餐大企業創校30年！企業最愛連3年霸榜：服務業最強
國立高雄餐旅大學（簡稱高餐大或高餐）位於高雄市小港區，該校創立於1995年，由創校校長李福登博士成立，最初僅有200名新生，後來經過數次改組與改名，以優秀成績通過評價，取得申請改大的資格之後，於2010年8月1日起正式更名為「國立高雄餐旅大學」，打造更國際化、企業化的教育環境。
高餐大近年表現出色，根據《天下學習Cheers快樂工作人》「2026年企業最愛大學生」調查中，其在技職大學排名中榮獲全國第9名殊榮。在《遠見雜誌》所公布的「2026企業最愛大學生排行榜」中，國立高雄餐旅大學則在「服務業領域」評比中強勢奪冠，榮登全台榜首，也是從2024年起連續第3度奪冠，憑藉菁英式教學、嚴謹實習制度與國際交流計畫，讓高餐大在業界留下良好印象。
104人力銀行公布「2026大學品牌力」評比中，高餐大於全國120多所大學中脫穎而出，勇奪「遊憩與運動領域」最佳學群第3名，居技職大學之首。而今年國立高雄餐旅大學歡慶適逢創校30周年，高餐大未來將聚焦「素養導向教育」、「AI科技於餐旅之應用」及「ESG永續發展目標」3大面向，持續深化業界實務合作，讓台灣餐旅產業在國際舞台持續發光發熱。
資料來源：QS World University Rankings by Subject 2026、國立高雄餐旅大學
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英國高等教育調查機構QS於本月25日公布「2026年世界大學學科排名」，台灣方面以台灣大學表現最為出色，多達39個學科和學科領域謹記世界前百名，根據QS分析，比較個別學科的進步幅度中，在台灣高等教育學術機構中，進步幅度最大的是高雄餐旅大學的「飯店與休閒管理」，排名由去年第45名突飛猛進至第23名，進步幅度達22名。
高餐大企業創校30年！企業最愛連3年霸榜：服務業最強
國立高雄餐旅大學（簡稱高餐大或高餐）位於高雄市小港區，該校創立於1995年，由創校校長李福登博士成立，最初僅有200名新生，後來經過數次改組與改名，以優秀成績通過評價，取得申請改大的資格之後，於2010年8月1日起正式更名為「國立高雄餐旅大學」，打造更國際化、企業化的教育環境。
高餐大近年表現出色，根據《天下學習Cheers快樂工作人》「2026年企業最愛大學生」調查中，其在技職大學排名中榮獲全國第9名殊榮。在《遠見雜誌》所公布的「2026企業最愛大學生排行榜」中，國立高雄餐旅大學則在「服務業領域」評比中強勢奪冠，榮登全台榜首，也是從2024年起連續第3度奪冠，憑藉菁英式教學、嚴謹實習制度與國際交流計畫，讓高餐大在業界留下良好印象。