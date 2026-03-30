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▲小紅書上不少中國網友都在討論這個劇情設定。（圖／翻攝自小紅書）

▲《陽光女子合唱團》收文化部與地方政府補助，在中國上映時卻自稱「中國台灣地區華語片」，讓不少台灣粉絲心寒。（圖／微博＠電影陽光女子合唱團）

國片《陽光女子合唱團》進軍中國，因片商在宣傳時強調該片是「中國台灣地區」華語片影史票房冠軍，引發抵制潮，現在還有中國影迷發現陸版劇情和台版劇情有所改動。台版中，曾愷玹飾演的養母和張允曦是「女同性伴侶」，但到了中國，兩人卻強行被加台詞改成「姊妹」，此更動也在對岸引起討論。《陽光女子合唱團》劇情講述女主角在獄中生下女兒，為了在女兒被送養前留下最後回憶，說服獄友和她組成合唱團，在監獄中發生的感人故事。該片在中國訂在4月4日上映，但不少影院已經有早鳥場可搶先看，小紅書上也出現討論潮，有許多影迷好奇，飾演養母的曾愷玹和張允曦到底是什麼關係？兩人在台版中雖然沒明說彼此是同性伴侶，但透過彼此互動都可看出這些細節，維基百科介紹上也寫到這點。，也因此許多看陸版的影迷表示不解。中國觀眾現在也紛紛留言討論，「一眼（看出）女同，大陸版那聲姊出來，給我整笑了」、「我看到桌上有幾個彩虹杯墊，一下就曉得了」、「其實懂的人一看就看出來了」、「很明顯一看就是女同情侶，國內真的不知道在遮掩什麼」、「出現在家庭合照裡，不要想，就是拉拉（女同志）」、「一開始覺得是拉拉，結果後面喊了個姊，雖然以為是姊妹，但還是覺得拉拉合理」。多數人都認為，電影做出這個調整就是為了在中國比較好過審，因為中國風氣不如台灣開放，為了在中國上映做出這妥協也很合理。不過《陽光女子合唱團》進軍中國做出的讓步可不只劇情，還有國格問題。片商在微博上宣傳時寫道，「」，此舉引發諸多台灣人不滿，因《陽光女子合唱團》拍攝時獲得文化部、台北市與桃園市的影視補助，合計超過1800萬元，如今自稱「中國台灣地區華語片」，導致出現抵制輿論。文化部對此表示，已請劇組儘速了解說明。