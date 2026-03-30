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核心軍事目標：擴大「安全區」

慘烈傷亡與戰況

納坦雅胡的戰略考量

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日表示，由於真主黨（Hezbollah）持續發射火箭彈，他已下令軍方進一步擴大在黎巴嫩南部的軍事行動，並指示軍方進一步擴展當地的「安全緩衝區」，以強化北部邊境防禦。根據美聯社報導，以色列軍方持續對伊朗支持的什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah）發動攻擊。納坦雅胡表示，以色列將擴大他所稱的黎巴嫩「現有安全帶」。路透社報導，納坦雅胡在視察以色列北方司令部時發布影片做出上述宣布。他表示：「我現在已指示進一步擴大現有的安全區，以便徹底挫敗入侵威脅，並將反坦克飛彈的火力趕出我們的邊境。」以色列國防部長卡茨（Israel Katz）上週曾指出，以軍將「控制剩餘的橋樑，以及直達利塔尼河的安全區」。該河距離以色列邊境約30公里，並流入地中海。以色列上週已宣布將「緩衝區」擴大至利塔尼河（Litani River）。目前尚不清楚納坦雅胡所指的是該既定區域，還是準備佔領更多領土。自美國與以色列對伊朗發動空襲後，受伊朗支持的真主黨開始向以色列發射火箭彈。據路透社引述熟悉真主黨統計的消息人士，自3月2日該組織對以色列發動新一輪戰爭以來，已有超過400名真主黨戰士喪生。據黎巴嫩衛生部資料，以色列的空襲與地面行動已造成黎巴嫩超過1100人死亡，其中包括兒童、婦女及醫療人員，但未區分平民與戰鬥人員。以色列軍方則表示，在黎巴嫩南部作戰中有4名士兵陣亡。納坦雅胡強調，此決定旨在鞏固以色列北方的安全地位。他宣稱：「我們已消滅數千名真主黨恐怖分子，更重要的是，我們消除了原本用來摧毀以色列城市的15萬枚飛彈與火箭的巨大威脅。」儘管如此，納坦雅胡承認真主黨仍具備殘餘的火箭彈發射能力，因此以色列決心從根本上改變北部邊境局勢。他並指出，以色列正對伊朗及其盟友，包括真主黨以及加薩的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯，展開多線作戰，並稱以色列的行動正在削弱伊朗在區域內的影響力。