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熱門國片《陽光女子合唱團》賺人熱淚，在台灣拿下7.4億元超高票房，但該片卻因4月4日將在中國上映，竟在微博上貼文自稱來自「中國台灣地區」，引起輿論撻伐。對此，民進黨立委郭昱晴昨（29）日指出，無論劇組是否迫於壓力，已嚴重傷害國家尊嚴，應儘速對外說明。由於《陽光女子合唱團》領取台灣中央、地方補助高達1800萬，這次自稱「中國台灣」的矮化國格爭議已引輿論反彈。郭昱晴昨表示，中國長久以來對文化交流設下政治框架，眾所皆知。《陽光女子合唱團》電影製作單位領取文化部相關補助創票房佳績，如今為在中國上映，卻做出自我矮化主權的表述，無論是否出於壓力或被迫配合，早已不是單純的市場行為，而是嚴重傷害國家尊嚴，破壞基本原則的舉動郭昱晴更認為，劇組應該要儘速對外公開說明，以及未來相關主管機關也需針對輔導補助的對象，採取更嚴格的規範並制定追責的機制。郭昱晴發文一出，底下大批網友也紛紛留言指出：「別人打壓我們就算了，還自我矮化」、「還好沒去看」、「感覺是在台灣試水溫」、「養老鼠咬布袋」、「不能接受這樣矮化的事情」等。