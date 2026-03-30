美國總統川普（Donald Trump）29日表示，伊朗已經同意美國透過巴基斯坦轉交的15項停戰要求中的「大部分」內容，並且準備放行運往美國的油輪。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普29日在空軍一號上被問及伊朗是否對這些要求作出回應時，他表示：「已經接受了我們大部分的要求。這很合理，他們為什麼不接受呢？」不過他並未透露伊朗做出了哪些具體讓步。
川普續指：「他們在計畫上與我們達成了一致。我們要求了15件事，絕大部分都談妥了，接下來我們還會再要求幾件其他的事。」
雖然德黑蘭上週並未立即接受該計畫，且伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）曾對華盛頓的立場表示懷疑，但川普對目前的進度顯得相當樂觀。
川普透露，伊朗已提供石油並將於明天起運，以「證明他們是認真的」。川普說，上週他提到伊朗送給美國一份「禮物」，那是「10大船載的石油」。
川普表示：「而今天他們又給了我們另一份禮物。他們給了我們20船載的石油，明天開始運送。」他續稱：「我們正在進行非常好的會談，無論是直接還是間接，我認為我們正在取得很多非常重要的成果。」
不過據彭博社報導，伊朗已公開拒絕由川普政府透過巴基斯坦中間人轉達的15項停戰條款，並提出了己方的5項反制條件，其中包括堅持保有對荷姆茲海峽的主權，不容許美方干涉這條全球航運命脈。
何謂「15項要求計畫」？
據CNN先前的報導，這份旨在結束戰爭的15項計畫據信包含以下核心內容：伊朗承諾不擁有核武器、交出高濃縮鈾、限制德黑蘭的防衛能力、結束地區代理組織行動，以及重新開放荷姆茲海峽。
川普也曾向CNN主播柯林斯（Kaitlan Collins）表示，伊朗已承諾不擁有核武器。這是德黑蘭過去在公開場合也曾表態過的立場。
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川普續指：「他們在計畫上與我們達成了一致。我們要求了15件事，絕大部分都談妥了，接下來我們還會再要求幾件其他的事。」
雖然德黑蘭上週並未立即接受該計畫，且伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）曾對華盛頓的立場表示懷疑，但川普對目前的進度顯得相當樂觀。
川普透露，伊朗已提供石油並將於明天起運，以「證明他們是認真的」。川普說，上週他提到伊朗送給美國一份「禮物」，那是「10大船載的石油」。
川普表示：「而今天他們又給了我們另一份禮物。他們給了我們20船載的石油，明天開始運送。」他續稱：「我們正在進行非常好的會談，無論是直接還是間接，我認為我們正在取得很多非常重要的成果。」
不過據彭博社報導，伊朗已公開拒絕由川普政府透過巴基斯坦中間人轉達的15項停戰條款，並提出了己方的5項反制條件，其中包括堅持保有對荷姆茲海峽的主權，不容許美方干涉這條全球航運命脈。
何謂「15項要求計畫」？
據CNN先前的報導，這份旨在結束戰爭的15項計畫據信包含以下核心內容：伊朗承諾不擁有核武器、交出高濃縮鈾、限制德黑蘭的防衛能力、結束地區代理組織行動，以及重新開放荷姆茲海峽。
川普也曾向CNN主播柯林斯（Kaitlan Collins）表示，伊朗已承諾不擁有核武器。這是德黑蘭過去在公開場合也曾表態過的立場。
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