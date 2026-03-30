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位於台北市大同區的寧夏夜市，昨（29日）晚上有一名民眾將愛車停放在夜市裡，直到管制時間都沒有將車輛移走，嚴重影響夜市攤販營業以及人潮走動。由於車主遲遲聯繫不上，最終只好出動拖吊車將其吊走。此外，由於車輛後方貼著顯眼的「小哥哥」3字，意外引發討論，不少目擊民眾紛紛將畫面拍下。從畫面中可見，這台白色的車後貼著「小哥哥」3字，如同夾娃娃般被吊起後放置在拖吊車上。不僅如此，由於夜市人潮眾多，不少民眾圍觀在一旁看這場「拖吊秀」。而在拖吊完成後，現場大批民眾響起一陣鼓掌、歡呼聲，意外成為另一焦點。貼文曝光後，掀起大批網友討論，紛紛留言表示，「應該是早上停那裡，沒發現那裡有時間限制，車子我記得3點之前要移走」、「小哥哥升天了」、「限定時間停車是陷阱，有時候你覺得很快就忙完，結果別的事情一介入就忘了去移車，我也被拖過，此後再也不停限定時間的位置」。事實上，寧夏夜市周邊黃線區域每日上課時間（7:00-8:00、11:30-12:30、15:30-16:30）及夜市時間（16:30-1:00）禁止停車。依據《道路交通管理處罰條例》，將處以新台幣600元至1200 元罰鍰，甚至面臨遭到拖吊的危機，呼籲民眾切勿因一時貪方便，得不償失。