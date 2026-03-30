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▲永裕雜糧行（旭昇雜糧行）花生粉。（圖／台北市衛生局提供）

▲清明節將至，臺北市政府衛生局為確保應景食品安全，共檢驗51件產品，其中5件不符規定，不合格率為9.8%。（圖／台北市衛生局提供）

清明節將至，臺北市政府衛生局為確保應景食品安全，針對潤餅皮專賣店、商圈、廟宇周邊祭祀食品店、市場、超市及素食業者進行抽驗，共檢驗51件產品，其中5件不符規定，不合格率為9.8%。衛生局表示，本次抽驗項目包含豆干及豆干絲15件、花生粉16件、潤餅皮10件、豆芽菜5件及糕粿類5件，檢驗項目涵蓋防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、黃麴毒素及甜味劑等。結果顯示，有3件花生粉檢出黃麴毒素超標，另有2件豆干檢出不得殘留的殺菌劑過氧化氫，均違反相關食品安全規定。針對不合格產品，衛生局已要求販售業者立即下架，其中花生粉來源來自外縣市，已移請當地衛生機關查處；另有2件豆干無法提供來源，將依《食品安全衛生管理法》開罰新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。衛生局指出，黃麴毒素為致癌風險極高的毒素之一，常見於保存不當的穀物及豆類製品，且耐高溫，不易透過一般烹調去除。民眾選購時應注意產品保存環境，避免購買受潮、發霉或外觀異常產品。至於過氧化氫（俗稱雙氧水），雖可用於食品加工殺菌，但依規定不得殘留於食品中，亦不得使用於麵粉製品。若攝取過量，可能引發頭痛、嘔吐等不適，建議料理豆製品前可先以溫水浸泡或汆燙，降低殘留風險。衛生局也呼籲業者強化原料控管及儲存條件，維持乾燥通風或低溫保存，以防止黴菌滋生；豆製品應冷藏於7℃以下，並落實「先進先出」管理原則。衛生局同時提醒民眾，購買食品應選擇信譽良好商家，避免購買顏色異常或包裝破損產品，並留意標示是否完整。如有食品安全疑慮，可撥打臺北市民當家熱線1999洽詢。