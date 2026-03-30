好市多（Costco）正在推動結帳流程大改革，為了改善收銀台前排隊長龍的情況，未來將透過「預掃描＋自助支付」的新模式，讓會員結帳時間有機會縮短至10秒內，平均下來甚至只需約8秒，目前27家門市已試行一年，結果顯示非常成功。顧客可在購物過程中用手機掃描商品條碼建立購物車，最後只需出示App生成的代碼完成付款，大幅縮短排隊時間，也讓購物流程更順暢。
好市多「全新結帳方式」登場！超順暢流程曝：平均不到10秒
根據外媒《福斯電視新聞》報導，好市多早在2025年就開始試驗新的結帳機制，核心概念是「預掃描」（pre-scan）技術，顧客在店內選購商品時，可以使用手機掃描每件商品條碼，系統會即時建立數位購物車。當購物完成後，只需向員工或自助結帳機出示App產生的個人化代碼，系統就會核對訂單並提示付款，大大簡化了結帳流程。
好市多財務長蓋瑞·米勒奇普（Gary Millerchip）指出，透過這套新系統，會員平均結帳時間可縮短至約8秒，大幅降低結帳等待時間。不過好市多仍保留員工確認的步驟，在顧客離開前核對購買資訊，以確保交易正確。
好市多2025年5月時就曾在美國27家門市試行相關技術，為未來擴大應用進行測試。早期試點門市的運作結果也顯示，流程順暢且會員反應普遍正面，改善了客流，但目前好市多尚未宣布這套預掃描系統何時會全面推廣。
台灣自助結帳最成功！Uniqlo、迪卡儂被顧客讚爆
根據NCR Voyix數位商務指數調查指出，目前整體有43%的消費者偏好自助結帳，其中18至44歲族群有53%更傾向自行操作；相較之下，55歲以上消費者仍較偏好人工收銀通道，主要原因是購物車商品較多，擔心自助系統操作不便。
其實自助結帳在台灣也逐漸普及，例如家樂福與IKEA的自助結帳機，顧客需要自行逐件掃描商品條碼；而Uniqlo與迪卡儂則採用像籃子般的感應裝置，只要把商品放進去，不到2秒就能自動計算結帳金額，這種更省時便利的模式受到不少顧客好評，也成為零售業效仿的標竿。
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根據外媒《福斯電視新聞》報導，好市多早在2025年就開始試驗新的結帳機制，核心概念是「預掃描」（pre-scan）技術，顧客在店內選購商品時，可以使用手機掃描每件商品條碼，系統會即時建立數位購物車。當購物完成後，只需向員工或自助結帳機出示App產生的個人化代碼，系統就會核對訂單並提示付款，大大簡化了結帳流程。
好市多2025年5月時就曾在美國27家門市試行相關技術，為未來擴大應用進行測試。早期試點門市的運作結果也顯示，流程順暢且會員反應普遍正面，改善了客流，但目前好市多尚未宣布這套預掃描系統何時會全面推廣。
台灣自助結帳最成功！Uniqlo、迪卡儂被顧客讚爆
根據NCR Voyix數位商務指數調查指出，目前整體有43%的消費者偏好自助結帳，其中18至44歲族群有53%更傾向自行操作；相較之下，55歲以上消費者仍較偏好人工收銀通道，主要原因是購物車商品較多，擔心自助系統操作不便。
其實自助結帳在台灣也逐漸普及，例如家樂福與IKEA的自助結帳機，顧客需要自行逐件掃描商品條碼；而Uniqlo與迪卡儂則採用像籃子般的感應裝置，只要把商品放進去，不到2秒就能自動計算結帳金額，這種更省時便利的模式受到不少顧客好評，也成為零售業效仿的標竿。