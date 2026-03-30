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國民黨主席鄭麗文上任後多次拋出推動「鄭習會」的構想，如今確定成行，中共中央與中共總書記習近平已正式邀請鄭麗文率團訪問中國，預計於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問，相關發展引發各界高度關注。對此，前桃園市議員王浩宇提出強烈警告，為什麼藍白不在意這些對地方選舉扣分的行為？或許在他們眼中，根本就沒有下一次的選舉了。王浩宇直言，很多人說，鄭麗文去跟習近平見面，對國民黨來說絕對在地方選舉上扣分；類似地，民眾黨前主席柯文哲提中國籍立委李貞秀，對白營在地方選舉也是扣分。那為什麼他們不在意？或許在他們眼中，根本就沒有下一次的選舉了，是被中國侵略後，只會剩藍白競爭。民進黨立委吳思瑤則大嘆，這是什麼平行時空？這是24小時內台灣的兩件大事，美國參議院重量級訪問團抵台，表達對台灣的支持、對強化台海安全的關切、對抵禦中國侵台的合作；而中國《央視》新聞快訊，習近平歡迎並邀請鄭麗文赴中參訪，鄭麗文表達感謝並欣然接受邀請。這讓吳思瑤直呼：「一個台灣，兩個世界！撐民主VS.挺獨裁，一邊一國！」民進黨台北市議員參選人劉品妡則諷刺表示「敬祝鄭麗文主席追星快樂！」並直指國民黨與民進黨在國際路線上的分水嶺非常明確，民進黨走的是「世界中的台灣」，國民黨卻始終繞不開「兩岸先於國際」的框架。在鄭麗文的領導下，國民黨的順位甚至扭曲成「先滿足北京，再回頭看台灣」。從擋軍購到不審總預算，種種行徑都是在犧牲台灣的安全防禦與民生，以成就特定政治人物的兩岸紅利。然而，鄭麗文真的能代表國民黨嗎？劉品妡進一步提到，台中市長盧秀燕在最新專訪中點出關鍵，不同的政治人物，會有不同的表達和信念，「可是個人不能夠代表全部」，最重要的民意在哪裡。劉品妡強調，既然鄭麗文的作為既無法代表黨內多數、更背離台灣主流民意，那麼只能祝她「追星愉快」，如果眼裡只有中國，或許真的不需要勉強回台灣。