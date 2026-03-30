隨著台灣社會快速邁向超高齡化，民眾對於醫療資源的依賴度日益提升。根據台灣房屋集團彙整的實價登錄資料顯示，新竹縣市十大主要醫院周邊房價，以「台大醫院竹北分院」周邊的入住門檻最高，平均單價高達56.7萬元；緊追在後的是竹北「東元綜合醫院」，目前單價約48.1萬元，如果和兩年前單價約42.2萬元相比，漲幅高達14%，表現相當強勁。
台科大重劃區雙醫院、交通便捷 四大機能支撐房價
台灣房屋竹北文化店經營主管陳熒竺表示，東元綜合醫院鄰近台科大重劃區，該區域不僅享有東元醫院與中國醫藥大學新竹附設醫院的雙重醫療資源，教育與交通優勢也十分突出。包含康乃薾幼兒園、興隆國小、成功國中及亞太美國學校等明星學校；交通方面則能快速從竹北交流道銜接中山高，還有台68線快速道路，對竹科新貴而言，具備極高的生活便利性。
陳熒竺進一步分析，在「醫療、教育、就業、交通」四大機能支撐下，即便2025年新竹整體房市表現偏弱、交易量下滑，台科大重劃區的剛性需求依然穩健。此外，2025 年竹北市嘉仁街迎來一波預售案交屋潮，其中不乏單價突破70萬元的交易紀錄，更是大幅拉抬了該區域去年的平均交易單價。
台大醫院竹東分院下跌12.7％？交易類型轉變
不過，不是所有的醫院周邊房價都呈現上漲。數據顯示，新竹台大醫院竹東分院周邊的平均單價，從2023年的26.8萬元，2025年下降至23.4萬元，跌幅約12.7%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐解釋，這主要是受到「交易物件類型轉變」影響。台大竹東分院周邊在2022至2023年間，正好有大量預售屋交屋，當時出現不少「4字頭」的單價交易，2024年甚至有新案高樓層突破單價50萬元，進而墊高了前兩年的平均房價。隨著近期交易主力轉移到舊大樓或透天，平均單價才出現下修的數據表現。
張旭嵐表示，截至2025年底為止，台灣65歲以上人口占比已達約20%，顯示台灣正式邁入超高齡社會。人口結構的改變，也同步帶動居住需求的轉變，家庭型購屋族除了期待生活機能完善，也希望鄰近醫療資源。大型醫院周邊住宅，不僅對家有銀髮或有孕婦、小孩的家庭而言，就醫方便，對於從業人員來說更是就近工作，方便輪班的居住選擇，因此大型新社區也吸引醫護人員自用或置產出租，租買市場也相對穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋竹北文化店經營主管陳熒竺表示，東元綜合醫院鄰近台科大重劃區，該區域不僅享有東元醫院與中國醫藥大學新竹附設醫院的雙重醫療資源，教育與交通優勢也十分突出。包含康乃薾幼兒園、興隆國小、成功國中及亞太美國學校等明星學校；交通方面則能快速從竹北交流道銜接中山高，還有台68線快速道路，對竹科新貴而言，具備極高的生活便利性。
陳熒竺進一步分析，在「醫療、教育、就業、交通」四大機能支撐下，即便2025年新竹整體房市表現偏弱、交易量下滑，台科大重劃區的剛性需求依然穩健。此外，2025 年竹北市嘉仁街迎來一波預售案交屋潮，其中不乏單價突破70萬元的交易紀錄，更是大幅拉抬了該區域去年的平均交易單價。
不過，不是所有的醫院周邊房價都呈現上漲。數據顯示，新竹台大醫院竹東分院周邊的平均單價，從2023年的26.8萬元，2025年下降至23.4萬元，跌幅約12.7%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐解釋，這主要是受到「交易物件類型轉變」影響。台大竹東分院周邊在2022至2023年間，正好有大量預售屋交屋，當時出現不少「4字頭」的單價交易，2024年甚至有新案高樓層突破單價50萬元，進而墊高了前兩年的平均房價。隨著近期交易主力轉移到舊大樓或透天，平均單價才出現下修的數據表現。
張旭嵐表示，截至2025年底為止，台灣65歲以上人口占比已達約20%，顯示台灣正式邁入超高齡社會。人口結構的改變，也同步帶動居住需求的轉變，家庭型購屋族除了期待生活機能完善，也希望鄰近醫療資源。大型醫院周邊住宅，不僅對家有銀髮或有孕婦、小孩的家庭而言，就醫方便，對於從業人員來說更是就近工作，方便輪班的居住選擇，因此大型新社區也吸引醫護人員自用或置產出租，租買市場也相對穩定。
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