我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰爭衝擊石化供應鏈，進而引發塑膠袋短缺！高雄不少攤商苦撐，現在已經不是貴的問題，而是「根本買不到」。對此，市長陳其邁表示，已成立「物價上漲督導小組」，一旦發現有人囤貨、哄抬價格，將嚴查嚴辦。高雄市議會第四屆第7次定期大會今（30）日開幕，陳其邁依序拜會各個黨團時，民進黨團多名議員轉述攤商陳情買不到塑膠袋窘境。對此，陳其邁做出上述說明。陳其邁表示，市府已於27日指示副秘書長張家興成立「物價上漲督導小組」，針對近期塑膠袋價格波動展開全面掌握。消保官也已率先於六都啟動查核作業，相關結果並同步回報中央公平會，目前尚未發現有囤積哄抬價格等不法情形。陳其邁也指出，中央也成立應變小組，包括法務部、公平會等相關的機關，高市府的消保官也與高雄地檢署取得聯繫，務必嚴查嚴辦，來杜絕這個非法的囤積哄抬價格，如果有發生，那高市府一定會採取最嚴厲的措施來防範。陳其邁也希望說在民眾在消費使用的時候，可以盡量的可以攜帶自己的容器，那這樣也可以一來垃圾減量、環保，那二來也可以減低這個塑膠袋的一些使用。