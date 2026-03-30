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▲派偉俊（如圖）參與周杰倫專輯《太陽之子》七首歌的製作和編曲，他表示，周杰倫非常想了解年輕人的喜好和流行趨勢，才找他加入團隊。（圖／記者吳翊緁攝影）

滑雪接到奪命連環Call！3首變7首的靈感大爆發

聽不習慣？因為這就是天王現在真實的幸福生活

破天荒！周杰倫首度唱別人寫的旋律

向杰倫哥學習！派偉俊預告個人大計畫即將啟動

周杰倫第16張全新專輯《太陽之子》發行後話題不斷，除了締造驚人銷量，也有部分聽眾反映，這次的旋律與曲風聽起來很不習慣。面對外界的兩極評價，這次一口氣包辦專輯中7首歌製作與編曲的新生代音樂人派偉俊（小派）今（30）日出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮，會後受訪時解密這張神專的幕後故事。他直言，這是周杰倫最真實的生活寫照，也是華語流行天王願意放下身段、向年輕世代取經的破格之作。談到這次的合作過程，派偉俊笑說心情像是洗三溫暖，現在終於能鬆一口氣。一開始，周杰倫只交辦了他3首歌的製作，派偉俊本以為大功告成，便安心飛到國外滑雪。沒想到周董突然靈感大爆發，直接打越洋電話給他霸氣宣告：「準備接招了嗎？」最終讓他一口氣扛下了7首歌的重任。為了完美呈現周杰倫腦海中純粹的嘻哈與多元曲風，派偉俊特別找來身邊從未跟周吉倫合作過的優秀新生代音樂人，包括蔣希謙、呂尚霖、MAX、周已敦共同加入陣容，激盪出前所未有的音樂火花。針對網友表示這次的旋律走向與以往不同，派偉俊給出了最直接的解答：「這張專輯，反映的就是他現在的生活。他有家庭、有小孩，過得非常開心。」派偉俊表示，周杰倫這次找他進製作團隊，就是希望他能為專輯帶來不一樣的色彩。因為周杰倫渴望聽見現在年輕人喜歡的旋律走向，甚至不怕大眾在第一時間聽覺上會感到不習慣，「他願意做這樣的嘗試、願意聽我們新生代的建議，我覺得非常 Respect（尊敬）！」眾所皆知，周杰倫對自己的旋律有著極高的堅持，幾乎不唱別人寫的東西。派偉俊爆料，在製作〈I Do〉時，他曾大膽寫了一個完全不同走向的副歌給周董，「結果我被打槍，因為杰倫哥仍有自己習慣的創作手法。」不過，奇蹟發生在另一首派偉俊私心最愛的歌曲〈愛琴海〉上。派偉俊在製作時覺得中段的一句高音拉長旋律「可以往另一個方向走」，於是隨手錄了一個Demo回傳建議。沒想到周杰倫聽完後不僅接受，還真的親自改寫並唱進了歌裡。雖然這段旋律派偉俊並沒有掛名，但能讓天王破例採用自己的建議，已足以證明周杰倫對音樂的開放態度與對他的極度信任。對於網路上的留言與評價，派偉俊顯得相當坦然。他表示，認識周杰倫這10年來，從他身上學到最重要的一點就是「他就是不在乎別人怎麼看，才會走到今天」。這種強大的心理素質也深深影響了他，讓他明白「音樂就是音樂，大家喜歡就會聽」，無需被外界評論左右。在全力輔佐完大哥的專輯後，派偉俊也預告了下一步動向，不久後將有個人專輯問世，「這對我而言是很大的計畫，會有大家從沒看過的面向。」