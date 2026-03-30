周杰倫第16張全新專輯《太陽之子》發行後話題不斷，除了締造驚人銷量，也有部分聽眾反映，這次的旋律與曲風聽起來很不習慣。面對外界的兩極評價，這次一口氣包辦專輯中7首歌製作與編曲的新生代音樂人派偉俊（小派）今（30）日出席2026 hito流行音樂獎頒獎典禮，會後受訪時解密這張神專的幕後故事。他直言，這是周杰倫最真實的生活寫照，也是華語流行天王願意放下身段、向年輕世代取經的破格之作。
為了完美呈現周杰倫腦海中純粹的嘻哈與多元曲風，派偉俊特別找來身邊從未跟周吉倫合作過的優秀新生代音樂人，包括蔣希謙、呂尚霖、MAX、周已敦共同加入陣容，激盪出前所未有的音樂火花。
派偉俊表示，周杰倫這次找他進製作團隊，就是希望他能為專輯帶來不一樣的色彩。因為周杰倫渴望聽見現在年輕人喜歡的旋律走向，甚至不怕大眾在第一時間聽覺上會感到不習慣，「他願意做這樣的嘗試、願意聽我們新生代的建議，我覺得非常 Respect（尊敬）！」
不過，奇蹟發生在另一首派偉俊私心最愛的歌曲〈愛琴海〉上。派偉俊在製作時覺得中段的一句高音拉長旋律「可以往另一個方向走」，於是隨手錄了一個Demo回傳建議。沒想到周杰倫聽完後不僅接受，還真的親自改寫並唱進了歌裡。雖然這段旋律派偉俊並沒有掛名，但能讓天王破例採用自己的建議，已足以證明周杰倫對音樂的開放態度與對他的極度信任。
在全力輔佐完大哥的專輯後，派偉俊也預告了下一步動向，不久後將有個人專輯問世，「這對我而言是很大的計畫，會有大家從沒看過的面向。」
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滑雪接到奪命連環Call！3首變7首的靈感大爆發談到這次的合作過程，派偉俊笑說心情像是洗三溫暖，現在終於能鬆一口氣。一開始，周杰倫只交辦了他3首歌的製作，派偉俊本以為大功告成，便安心飛到國外滑雪。沒想到周董突然靈感大爆發，直接打越洋電話給他霸氣宣告：「準備接招了嗎？」最終讓他一口氣扛下了7首歌的重任。
為了完美呈現周杰倫腦海中純粹的嘻哈與多元曲風，派偉俊特別找來身邊從未跟周吉倫合作過的優秀新生代音樂人，包括蔣希謙、呂尚霖、MAX、周已敦共同加入陣容，激盪出前所未有的音樂火花。
聽不習慣？因為這就是天王現在真實的幸福生活針對網友表示這次的旋律走向與以往不同，派偉俊給出了最直接的解答：「這張專輯，反映的就是他現在的生活。他有家庭、有小孩，過得非常開心。」
派偉俊表示，周杰倫這次找他進製作團隊，就是希望他能為專輯帶來不一樣的色彩。因為周杰倫渴望聽見現在年輕人喜歡的旋律走向，甚至不怕大眾在第一時間聽覺上會感到不習慣，「他願意做這樣的嘗試、願意聽我們新生代的建議，我覺得非常 Respect（尊敬）！」
破天荒！周杰倫首度唱別人寫的旋律眾所皆知，周杰倫對自己的旋律有著極高的堅持，幾乎不唱別人寫的東西。派偉俊爆料，在製作〈I Do〉時，他曾大膽寫了一個完全不同走向的副歌給周董，「結果我被打槍，因為杰倫哥仍有自己習慣的創作手法。」
不過，奇蹟發生在另一首派偉俊私心最愛的歌曲〈愛琴海〉上。派偉俊在製作時覺得中段的一句高音拉長旋律「可以往另一個方向走」，於是隨手錄了一個Demo回傳建議。沒想到周杰倫聽完後不僅接受，還真的親自改寫並唱進了歌裡。雖然這段旋律派偉俊並沒有掛名，但能讓天王破例採用自己的建議，已足以證明周杰倫對音樂的開放態度與對他的極度信任。
向杰倫哥學習！派偉俊預告個人大計畫即將啟動對於網路上的留言與評價，派偉俊顯得相當坦然。他表示，認識周杰倫這10年來，從他身上學到最重要的一點就是「他就是不在乎別人怎麼看，才會走到今天」。這種強大的心理素質也深深影響了他，讓他明白「音樂就是音樂，大家喜歡就會聽」，無需被外界評論左右。
在全力輔佐完大哥的專輯後，派偉俊也預告了下一步動向，不久後將有個人專輯問世，「這對我而言是很大的計畫，會有大家從沒看過的面向。」