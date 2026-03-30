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▲神話成員申彗星在2022年酒駕被判刑後就人間消失，連成員都聯絡不上他。（圖／IG @shinhyesung_official）

韓國長壽男團「神話」成員李玟雨昨（29）日在首爾舉辦婚禮，迎娶小13歲的老婆，婚禮上，成員Eric、金烔完、前進、Andy都盛裝出席，前進與 Andy更擔綱司儀重任，展現長達28年的深厚情誼。然而，唯一缺席的申彗星直到最後都沒有現身，據悉甚至連成員都聯繫不上他，傳出已徹底斷絕往來，最近更已經在變賣房產。在李玟雨婚禮當天，隊長Eric抱著兒子和老婆一同出席、前進和Andy各自帶著老婆現身，一直單身的金烔完雖然沒伴也有到場，唯獨申彗星不見人影。申彗星在2022年10月因酒駕及非法使用他人車輛遭逮，二度酒駕的行為遭法院判處有期徒刑6個月、緩刑1年。加上過去曾涉及海外賭博等醜聞，形象跌落谷底後便陷入無限期停工。許久沒出現的他，如今連成員婚禮都沒現身，外界猜測他可能已打算徹底退出演藝圈，過上隱姓埋名的生活。據韓媒報導，申彗星與成員們已失聯許久，一名業界人士透露：「自從爆發酒駕爭議後，申彗星就與所有演藝相關活動保持距離。這次李玟雨為了邀請他出席婚禮，曾嘗試過多種方式聯繫，但據了解最終都沒有成功。」讓原本期待能看到神話六名成員完整體的粉絲們感到既遺憾又傷心。除了和親友們斷聯，申彗星近期也被發現正在變賣資產。消息指出，他正計畫賣掉位於首爾江南區的建築，他在2022年以約49億韓元購入並進行增築。雖然目前開價57億至63億韓元（約台幣1.3億至1.5億元），但扣除稅金與工程費後，實際獲利並不多。神話最後一次以六人之姿完整體發行的專輯，已經是2017年的《UNCHANGING - TOUCH》了。將近10年間成員們展開各自的活動，也一個個步入家庭。如今李玟雨正式開啟人生下半場，成為繼Eric、前進、Andy之後，神話中第四位升格人夫的成員。