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《逐玉》劇情介紹

《逐玉》角色介紹

《逐玉》4大看點、評價



《逐玉》爭議點

▲《逐玉》張凌赫（右）和田曦薇強強聯手。（圖／愛奇藝提供）

張凌赫－飾演謝征

田曦薇－飾演樊長玉

孔雪兒－飾演俞淺淺

鄧凱－飾演齊旻

林沐然－飾演隨元青

李卿－飾演公孫鄞

嚴屹寬－飾演魏嚴

任豪－飾演李懷安

▲張凌赫（右）與田曦薇在劇中曖昧氛圍滿點。（圖／愛奇藝提供）

▲張凌赫被說是粉底液將軍。（圖／翻攝自微博@張凌赫工作室）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》成為今年度爆款陸劇，根據中國貓眼數據統計，總播放量已達33億，《NOWNEWS今日新聞》整理出劇情看點、評價。張凌赫在劇中飾演「武安侯」謝征，帥度完霸美強慘賽道，田曦薇殺豬女、簪花將軍的反差也圈粉無數。愛奇藝國際版、Netflix、騰訊視頻40集全數上線《逐玉》改編自網路作家團子來襲的小說，原名為《侯夫人與殺豬刀》，講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）在雙親過世後為了保住家產，與落難的武安侯謝征（張凌赫 飾）假裝入贅成親，並在婚後產生情愫，後來卻因戰亂被迫分開，於是樊長玉選擇進入軍中與被徵招入伍的謝征再次相遇，2人攜手合作揭開女方父母死亡背後的祕密。：出身京城，封侯武安，為了調查17年前的慘案，不慎被敵人打傷，暈倒在林安鎮，被女主角撿回家，為了隱藏身分繼續調查，以「言正」之名假入贅給女主角。：林安鎮的殺豬女，父母雙亡，獨自照顧幼女為了保住宅子，拜託謝征入贅給他，後來成為簪花將軍。：溢香樓的掌櫃，實則為皇子齊旻的逃妾，是穿越者。：大皇子，在17年前東宮大火中生還，以長信王之子「隨元淮」的身分活著，計畫有一日要奪回皇位。：長信王的二兒子，一生聽命於父親，唯一真心相待的只有兄長，未料他敬愛的兄長只是在利用他。：謝征的軍師，和長公主有戀情。：魏相，17年前私通妃子戚容音，皇帝氣不過用計將戚容音燒死，魏嚴逼宮。：字文檻，李太傅長孫，原本接近樊長玉是為了拉攏謝征，後來對她產生感情。樊長玉從父母雙亡的屠戶女，為保家產勇敢招婿，後握長矛披甲上陣成為英氣女將軍，甚至霸氣對謝征說「我殺豬養你啊！」謝征則是高傲體弱的落難侯爺，隱藏鋒芒蛰伏復仇，兩人風雪假婚後勢均力敵，從契約到深愛，互動攻防超帶感，展現雙強成長與亂世情義。劇中多場路透吻戲瘋傳，包括鎖喉吻、輕捏下巴吻、窗邊壁咚吻等，謝征眼神失控心碎扣住樊長玉脖頸狠狠吻下，性張力爆棚，已成全網洗板熱議焦點，氣氛直擊心臟讓觀眾嗑糖指數破表。張凌赫在該劇中成功完霸美強慘賽道，將強制愛發揮得淋漓盡致，甚至還因為太帥，被說是粉底液將軍，引來官方認真開會檢討，要影視產業以劇本為中心，不要以明星為中心，說他帥到有罪一點也不為過。《逐玉》的導演曾慶傑正是拍短劇出身，擅長用光影對比製造情緒，他的作品中常出現如大雪、紅綢、細雨、花瓣等意象，這些空鏡頭不只是轉場，更是為了鋪墊角色的心境。除此之外，該劇不僅妝造、演員顏值、演技到位，就連OST（影視原聲音樂）演唱者都大有來頭，包括林俊傑、方文山、張碧晨、郁可唯、張遠等等，有網友調侃，一看到名單就倒抽一口氣，直呼劇組是真的敢花。曾慶傑也非常會掌控曖昧氛圍，讓親密戲看起來不油膩且有性張力，曾慶傑的作品還有短劇《念念無明》、《招惹》、《虛顏》，古裝長劇《九重紫》也是出自他之手。帥到有罪：張凌赫因爲妝容太白嫩，被批評為「粉底液將軍」，雉雞翎造型也被說只適合擺拍，根本不適合上戰場，官方甚至開了審美會，要求影視產業調整創作方向，杜絕顏值崇拜，將明星中心轉向劇本中心。穿幫畫面多：《逐玉》播出以來被抓包許多穿幫畫面，像是女主角在燉肉的時候，出現瓦斯爐，戰場上出現機車，還有難民在旁邊假吃包子，村民在閒話家常的鏡頭，攝影組甚至直接入鏡。後期敘事緩慢：男女主角的感情線是該劇一大看點，不過後期兩人開始查慘案真相，談戀愛的情節就沒那麼多，有一集甚至只有兩人在暗巷聊天的場次，也因此爆紅時還被質疑成績灌水。