我是廣告 請繼續往下閱讀

陸劇《逐玉》播畢後依舊討論度不斷，官方平台也釋出各種拍攝花絮，其中樊長玉（田曦薇 飾）到軍中找到夫婿言正（張凌赫 飾）時，淚眼婆娑地要他別從軍了，張凌赫一句「有妳在就不疼了」卻把田曦薇給逗笑，為了幫助田曦薇入戲，就算鏡頭沒在拍，張凌赫也緊緊牽著她，畫面超甜。張凌赫在劇中飾演的武安侯「謝征」，起初因為重傷被殺豬娘子樊長玉救走，化名「言正」入贅給她，但他終究得回到軍營，樊長玉以為他去從軍，怕他死在戰場上，一路追到軍營裡，好不容易找到了，卻看到他受傷躺在床上。這段劇情播出時非常感動，也是名場面之一，不過田曦薇本人對浪漫有些過敏，每次聽到土味情話就會忍不住笑出來，張凌赫為了幫她習慣，就算鏡頭沒在拍也一直牽著她，溫柔地對她說，「有妳在就不疼了」，講完之後馬上提醒她，「抱我，抱我。」田曦薇像個小學生一樣乖乖照做。不過田曦薇的角度很難抱躺在病床上的張凌赫，張凌赫便提出想法，由他彎腰抱田曦薇，這才有觀眾喜愛的名場面誕生，兩人戲裡戲外互動都超甜。