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▲謝征剛被撿到時，化名「言正」入贅給長玉。（圖／翻攝自微博@張凌赫）

▲樊長玉（左）為了保住宅子，拜託言正入贅給她，「若你願留下，我殺豬養你」成為經典台詞。（圖／翻攝自微博@網劇逐玉）

相信大家最近都沉迷在古裝劇《逐玉》中，田曦薇飾演的殺豬女樊長玉，因撿回落難侯爺謝征（張凌赫 飾），開啟了一段雙強復仇的戲碼，其實它的劇情並沒有特別到哪裡去，甚至後期還被詬病太拖戲，但那又怎麼樣！男女主角雙向救贖，心臟漏一拍的感覺，再加上張凌赫的美貌，非常紓壓，由其女主角那句「我殺豬養你」更成為經典，樊長玉的人生態度與追求，也很值得我們思考。撇開張凌赫的帥，田曦薇的美，《逐玉》究竟帶給我們什麼，有什麼魅力，可以讓我們追到無法自拔，就連中午只是到辦公室對面的7-11買午餐，都可以聽到路人在推坑同事，「欸！你看了沒啦，好好看，一定要看！」我也曾看到網路上有人說，《逐玉》真的學不到東西，你說《琅琊榜》還能學到一些兵法、鬥智，但看完《逐玉》只覺得遺憾，很想高喊，「導演，你給我們這麼帥的張凌赫，我們卻無法擁有！」如此矛盾的評價，還沒在哪部戲中看到過。這部劇厲害的地方在於，它用美學包裝，包裝了很多對生活的態度，看完之後甚至你為以為林安這個地方真實存在，先說好，我們不要用戰爭大片或是什麼權謀劇來看它，那你會很失望，請無腦追，欣賞導演的鏡頭以及演員的美貌即可。謝征在遇到樊長玉以前，即便身為武安侯，位高權重，但其實他不算活過，甚至不能說「活著」，他出身沙場，認為自己的命運，最終就是戰死「而已」，生與死對他來說並無區別，直到遇見樊長玉，他開始怕死了，他開始想活著了，他開始對生活有追求了，他的世界開始變成彩色的了。和謝征不一樣的是，樊長玉必須用盡全力才能好好活著，她得活著保護妹妹、保護林安鎮的村民，守護父母的心願，她能很自然地說出「我殺豬養你啊」，因為她真的會殺豬養他，她不害怕負責任，她負了一輩子的責任，直到謝征走進她的生命，她也開始有人保護了，她也學著，讓人保護了。在謝征被下春藥兩人共浴時，長玉一句「我是誰」，也問出了她的生活態度，她要確認這個男人要的是她，還是藥效之下的意亂情迷，幸福是靠自己活出來的，即便身在亂世，也不能沒有底線。瘋批皇子齊旻，帶著仇恨活了一輩子，他失去了這麼多，失去媽媽，失去身分，失去容顏，這世界對他有多不公平，他就有多想拿回屬於他的東西，和他所愛的人在一起，甚至不管對方是否愛他。魏相的愛人，被老皇帝放火燒死，於是他逼宮，他想掌權，還幫老皇帝背了一輩子的鍋，看完會發現，這部劇好像沒有真正的壞人，而是對生活的選擇，所以最後，導演也給出番外篇，如果沒有17年前的慘案，大家的生活會是怎麼樣？論權謀它或許比不過《琅琊榜》，論打戲它或許還有很多進步的空間，但論鏡頭美學、對生活的追求，它是數一數二，生活是自己選擇的，願我們都能找到，生命中的那件事、那個人。