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台大名醫不滿愛妻因社區停車位糾紛遭受驚嚇而怒槓鄰居，卻在互毆時；一般刑度6個月以下，法官會諭知易科罰金的標準，為何本案沒有？律師刑玥分析，最重本刑5年以下的犯罪可易科罰金，傷害罪雖符合這個條件，但因為，不過根據《刑法》的易刑規定，因本案判刑僅5個月，仍可向檢方聲請「」，換言之，刑玥表示，依據《刑事訴訟法》第457條第1項前段規定，執行裁判由為裁判法院對應之檢察署檢察官指揮之，故易科罰金之准駁實屬執行檢察官之職權範疇。；反之，縱使法院於判決主文記載得易科罰金，若檢察官認有「確因不執行所宣告之刑，難收矯正之效或難以維持法秩序」之情形，仍得不予准許。刑玥解釋，台大名醫打傷鄰居兒子的判決主文之所以未記載得易科罰金，則是因為依兒少法第112條第1項前段「加重其刑至1/2」，導致原本最重本刑5年以下的傷害罪，變成，而不符合刑法第41條易科罰金的標準。台大名醫若判刑5月確定，難道只能面臨牢獄之災了嗎？刑玥指出，對於台大名醫上訴是否有望翻盤，刑玥認為，如果被告沒有前科紀錄，；反之，若仍維持無罪答辯，在欠缺新事證或更具說服力論點之情況下，恐怕不足以動搖原審判決之基礎，二審從輕改判之難度相對較高。