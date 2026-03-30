台大名醫不滿愛妻因社區停車位糾紛遭受驚嚇而怒槓鄰居，卻在互毆時打傷勸架的13歲鄰居兒子，遭判刑5月不得易科罰金，面臨入獄服刑的風險；一般刑度6個月以下，法官會諭知易科罰金的標準，為何本案沒有？律師刑玥分析，最重本刑5年以下的犯罪可易科罰金，傷害罪雖符合這個條件，但因為本案被害人未成年，依《兒童及少年福利與權益保障法》必須加重其刑到2分之1，導致不符易科罰金的標準，不過根據《刑法》的易刑規定，因本案判刑僅5個月，仍可向檢方聲請「易服社會勞動」，換言之，台大名醫即使判刑定讞也不一定坐牢，端看檢察官執行時是否同意讓被告做公益換取免入獄。
刑玥表示，依據《刑事訴訟法》第457條第1項前段規定，執行裁判由為裁判法院對應之檢察署檢察官指揮之，故易科罰金之准駁實屬執行檢察官之職權範疇。即便判決主文未載明得易科罰金，若被告所犯為最重本刑5年以下有期徒刑之罪，且受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，如因身體、教育、職業或家庭等因素致執行顯有困難者，仍得檢具相關證明文件，依《刑法》第41條規定向執行檢察官聲請易科罰金；反之，縱使法院於判決主文記載得易科罰金，若檢察官認有「確因不執行所宣告之刑，難收矯正之效或難以維持法秩序」之情形，仍得不予准許。
刑玥解釋，台大名醫打傷鄰居兒子的判決主文之所以未記載得易科罰金，則是因為依兒少法第112條第1項前段「加重其刑至1/2」，導致原本最重本刑5年以下的傷害罪，變成最重本刑7年6個月以下，而不符合刑法第41條易科罰金的標準。
台大名醫若判刑5月確定，難道只能面臨牢獄之災了嗎？刑玥指出，刑法第41條第3項規定，受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，如不符合易科罰金之規定者，仍然得聲請易服社會勞動。
對於台大名醫上訴是否有望翻盤，刑玥認為，如果被告沒有前科紀錄，上訴二審改採認罪答辯並積極賠償被害人，與其達成和解並取得原諒，有高機率可於爭取緩刑宣告；反之，若仍維持無罪答辯，在欠缺新事證或更具說服力論點之情況下，恐怕不足以動搖原審判決之基礎，二審從輕改判之難度相對較高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
刑玥解釋，台大名醫打傷鄰居兒子的判決主文之所以未記載得易科罰金，則是因為依兒少法第112條第1項前段「加重其刑至1/2」，導致原本最重本刑5年以下的傷害罪，變成最重本刑7年6個月以下，而不符合刑法第41條易科罰金的標準。
台大名醫若判刑5月確定，難道只能面臨牢獄之災了嗎？刑玥指出，刑法第41條第3項規定，受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，如不符合易科罰金之規定者，仍然得聲請易服社會勞動。
對於台大名醫上訴是否有望翻盤，刑玥認為，如果被告沒有前科紀錄，上訴二審改採認罪答辯並積極賠償被害人，與其達成和解並取得原諒，有高機率可於爭取緩刑宣告；反之，若仍維持無罪答辯，在欠缺新事證或更具說服力論點之情況下，恐怕不足以動搖原審判決之基礎，二審從輕改判之難度相對較高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。