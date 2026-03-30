我是廣告 請繼續往下閱讀

▲事件曝光後，該診所的Google商家名稱被網友改為「頭份○○醫生性騷亂摸診所」。（圖／翻攝Google）

苗栗頭份某診所驚傳性騷案！2月16日下午，一名邱姓副院長藉除夕發紅包之名，在櫃檯內對女員工強行摟抱、摸髮及企圖強吻。儘管監視器清楚拍下受害者不斷躲避抗拒，邱男仍多次熊抱騷擾，惡劣行徑引發網友群起撻伐，紛紛怒罵「狼醫」並灌爆診所評論。網友控訴，受害者因身心重創離職，並案發至今逾一個月，邱男仍未道歉，院方也毫無懲處。縣議員陳光軒介入後指出，院方甚至拒發「非自願離職證明」，目前已協助被害人申請勞資調解並進入司法程序。網友指控，今年2月16日農曆除夕下午，苗栗頭份某診所邱姓男醫師，在其所經營的診所不顧女員工不斷拒絕反抗，強行摟抱、伸出鹹豬手，涉犯強制猥褻、職權性騷。網友還控訴，事發後被害女員工身心受到嚴重衝擊，雖已向頭份警分局報案並提出離職，但案發至今已超過1個月，邱男卻連一句道歉都沒有，醫院也完全未對邱副院長的行為有任何懲處，公道何在？性騷事件的過程全被監視器給拍了下來，畫面顯示，邱男當時藉著發紅包的名義走進櫃檯內部，先是拍拍女員工的肩背，隨即大膽伸手摟住對方腰部並撫摸頭髮，湊近抱了一下她，眼見女員工被嚇得一路躲往角落，邱男仍不肯罷手，反而變本加厲地上前貼近熊抱多次，甚至企圖強吻，直到女員工最後拚命奮力掙脫，才終於將邱男推開。畫面曝光後，網友紛紛痛罵「狼醫」、「好噁心」、「這種噁爛男不配當醫生」、「很明顯女方就是在躲、推，男方還在那邊笑嘻嘻的看了就噁心」、「明知有監視器都忍不住，那沒監視器的地方呢，可惡！」，甚至有人將該診所的Google商家名稱改為「頭份○○醫生性騷亂摸診所」。另外，苗栗縣議員陳光軒表示，該當事受害人不堪身心煎熬而離職，但院方從案發（2/16）至今都不願其所提出之｢非自願離職證明｣申請，讓其不知應如何是好故找上他陳情。陳光軒指出，上週五他檢視過相關證據後，陪女子到苗栗縣政府勞工及青年發展處找處長陳情，請勞青處協助其申請勞資爭議調解，在第三方公正單位調處下，主張女子的勞工權益。至於司法的部分，陳情人再來找我前已在頭份分局完成報案，也已介紹服務處顧問律師協助她度過接下來司法流程。對此，院方指出3月2日獲悉此案，涉及對院外人員之疑似性騷擾。調查期間，已暫停該醫師於院內之管理職務。已委請外部專業調查委員辦理，確保程序客觀。院方表示將主動聯繫受害女員工，並提供醫療、心理諮商及社會福利等必要協助。頭份警分局表示，接獲報案後已迅速完成相關證詞與錄影帶採證，並依強制猥褻罪將邱男移送法辦；苗栗縣衛生局表示，衛生局已通知診所負責人及邱男就涉嫌性騷擾、甚至涉嫌性猥褻事件說明，同時也由縣府勞政單位將就職場性騷擾部分展開委員會調查。