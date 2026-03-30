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▲《逐玉》田曦薇（右）替張凌赫換藥。（圖／愛奇藝提供）

▲《逐玉》張凌赫（右）在田曦薇渣男前任面前宣示主權，上演掰頭吻。（圖／愛奇藝提供）

▲《逐玉》張凌赫、田曦薇一起上戰場並肩作戰。（圖／愛奇藝提供）

「霸道總裁愛上我」向來是言情小說類型中的不敗經典，改編自晉江文學城作者團子來襲同名小說的《逐玉》，因為翻轉了霸道公式中男強女弱的結構，外加男女主角張凌赫、田曦薇合作化學火花四射，特別是張凌赫俊美臉龐搭配燈光與飄逸長髮，徹底擄獲全球劇迷集體陷入粉紅泡泡，成為少數能跨出華語圈的古裝作品。對於看膩了霸道總裁風格的觀眾來說，本作無疑是一種全新的權力置換趣味。過去來說，霸道總裁必然有其高富帥基本條件，而落難女主角適時填補總裁高冷性格的真切人味，進而修復殘破的心靈。《逐玉》則讓戰場上威風凜凜的武安侯落難，救援的女主角樊長玉習得一身殺豬好功夫，所以力氣過人，能在雪地裡獨自扛武安侯回農村救治。最後為了保住女主角的農村老家，只因父母雙亡，房子論法律來說，可由大伯繼承，於是上演一場假婚後愛的入贅大戲。必須說，這部戲劇的開場絕對能讓觀眾邊看邊笑，張凌赫雖然前幾集大部分都躺臥病床，但無礙於他可是帥到四處發糖圈粉。那一句問女主角要不要吃陳皮糖的台詞，能讓萬千少男少女春心蕩漾。前十集喜劇節奏拉滿，農村殺豬女與被迫隱姓埋名的京城武帥的地位反差，而且幾段冷不防的惡趣味轉折能使觀眾捧腹大笑。如武安侯對於樊長玉煮的大腸麵還有點猶豫該不該吃時？(因為貴族身分多半不吃動物內臟)，樊長玉與妹妹已經迅速吃麵，吸麵條到嘴巴的聲音大到離譜。這種對比過程，全劇前半段比比皆是。凸顯女主角的豪邁不拘，還有過人身手，以及危難時刻從容不迫，拯救男主角在所不辭，甚至還會對男主角表態願意殺豬養你。這種過去都是霸道總裁對女主角說的基本台詞，在《逐玉》裡翻轉變成新的女性獨立宣言。男女兒情粉紅泡泡是上半場基調，讓觀眾容易入坑。接下來就要搭配幾對其他劇中戀愛組合，包括樊長玉與男二李懷安、軍師公孫鄴與長公主，以及性情捉摸不定的隨元淮與俞淺淺之間幾組人的愛恨交織，增添了劇本其他細節。其他武戲戰場也算交代得宜，幾段戰術擬定，如水壩潰堤等，總是要讓武安侯適時展現聰明才智以及近身對戰時候的槍劍技巧，雖然被網友戲稱是粉底液將軍，但古裝扮相要能滿足觀眾粉紅泡泡審美觀，自然也就不會太計較戰場上傷痕污漬的邏輯性了。《逐玉》能把古代男尊女卑的陋習導正，加入合乎現代男女平權議題，是本劇受歡迎的核心價值。吸引無數粉絲入坑另一大賣點則是張凌赫的盛世美顏，那段安排他上豬肉攤幫忙賣肉引起全村騷動，吸引無數女性採買，看似荒謬逗趣，但其實也反映了自古以來，外型就是正義的不敗真理。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com