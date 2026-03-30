中國國務院台辦主任宋濤今（30）日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。針對鄭習會，陸委會提出警告，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變，呼籲勿迎合中國大陸的政治主張，避免落入統戰分化陷阱。

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陸委會表示，當前台海情勢複雜敏感，國民黨積極表態並將赴陸與中共領導人會面，推動所謂兩黨關係及兩岸關係，政府密切關注事態發展。

陸委會警告，中共消滅中華民國、併吞台灣的圖謀與野心，從來不會因為與台灣任何政黨、任何人交流互動而有所改變，呼籲鄭麗文嚴肅看待中共對台施壓脅迫，勿迎合其政治主張，避免落入統戰分化陷阱。另提醒任何團體未經政府授權，不得與對岸進行政治性協議，也不得涉及與政府公權力有關事項。

陸委會強調，對和平可以有理想，但不該有幻想，和平如果只是建立在中共領導人的善意上，將是台灣最大的風險。

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