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▲邱男以發放紅包為由，要女員工獨自到圖書館，遭女員工拒絕。（圖／翻攝畫面）

苗栗頭份市驚傳名醫性騷案！今年農曆除夕一家診所的邱姓醫師涉嫌在診所櫃檯內強行對女員工伸出鹹豬手、熊抱，被害女員工身心受創被迫職職。狼醫對話也曝光，要女員工獨自來領紅包被拒絕後，竟連「紅包」都要留當紀念。目前，警方表示已依強制猥褻罪將邱男移送法辦；苗栗縣政府表示，將約談該醫師及診所負責人到案說明。根據監視器畫面，邱男進入櫃檯利用給紅包的名義，伸手撫摸女員工的背部、頭髮，還摟住她腰把臉湊過去；女員工不斷抗拒躲到角落，邱男仍過去強行抱住她試圖強吻。恐怖舉動嚇得女員工身心受創提離職，並向警方報案。如今，二人對話紀錄也曝光，邱男以發放紅包為由，要求女員工獨自到圖書館，女員工拒絕後並指責邱男動手動腳，提到之前已經處處提防，但邱男還是故意，而這次實在太過分，不會再給對方任何獨處機會。邱男回覆表示，「我並不願意那樣」、「不該興惹塵緣，定相忘於江湖，咫尺天涯，無相無憶」，接著詢問女員工若不要紅包，他可以留著嗎？女員工回應，您是老闆自己決定，沒想到邱男竟要求女員工簽收，他要「留當紀念」。直到女員工表示「我沒收的錢，不會簽收」，邱男才以一句了解作罷。頭份警分局表示，受理報案後已將全案依強制猥褻罪移送法辦；苗栗縣衛生局今天表示，衛生局將約談該醫師及職場負責人前來說明；同時也由縣府勞政單位進行職場性騷擾調查委員會介入調查。