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▲鈴木悠仁（右）在影片中未成年抽煙，掀起巨大爭議，為此他出面道歉。（圖／翻攝X）

日本演藝圈爆出醜聞，一段多名偶像私下在家中聚會的影片被流出，其中包括AKB48向井地美音、星達拓男團B&ZAI鈴木悠仁等9位偶像，大家在家中喝酒抽菸，甚至被爆料玩起了全裸野球拳，且現場有未成年人士在場，引起巨大爭議，為此鈴木悠仁率先出面道歉，表示自己失去了當偶像的自覺，接下來會好好反省，希望能獲得粉絲體諒。根據了解，被流出的影片是在2024年9月拍攝，當時鈴木悠仁是尚未成年的19歲，不過他在影片中卻抽著電子煙喝酒，並且和AKB48成員向井地美音、乃木坂46佐藤璃果等人有著親密互動，掀起巨大爭議。事件全網大炎上後，鈴木悠仁率先出面回應，他昨日上傳道歉信承認自己的錯誤，並坦言自己「失去了身為偶像的自覺」，同時他提及自己所屬團體B&ZAI接下來將在武道館開演唱會，自己會為了彌補錯誤全力以赴，希望可以獲得粉絲的支持。然而他的聲明中並未正面回應最重要的未成年飲酒、吸菸問題，因此遭到不少粉絲質疑「避重就輕」，怒火並未因此平息。這波聚會風暴遭點名的藝人多達9人，橫跨男、女偶像圈，包含AKB48成員向井地美音、鈴木久留美、田口愛佳、山根涼羽、武藤小麟，乃木坂46成員佐藤璃果，以及STARTO娛樂B&ZAI等男偶像成員鈴木悠仁、深田龍生、浮所飛貴、元木湧等9人，曝光的影片中一行人在小小的房間中聚會，不過因為出現喝酒與電子煙等場面，再加上爆料者透露他們在現場玩「全裸野球拳」等極具爭議性的內容，因此影片短時間中衝上7700萬次觀看，引發日本網友熱議。