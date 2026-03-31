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中國官方宣布中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文訪問中國，引發各界熱議。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，在北京既定的政治框架下，台灣根本沒有真正可以談的空間，鄭麗文此次赴中只是談「怎麼被統一」，參與這樣的談判，本質上就是在為吞併鋪路。針對鄭麗文即將前往北京與習近平進行會晤一事，矢板明夫在臉書上發文直言：「表面上是『交流』，實質上卻再次暴露一個老問題：在北京既定的政治框架下，台灣根本沒有真正可以談的空間。這種談判，根本沒有意義。」矢板明夫剖析，北京當局數十年來的對台方針從未具備真正的彈性，不論是包裝成「和平發展」或「一國兩制」等詞彙，本質仍只有一個，即「如何將台灣納入其統治之下」。他更直言：「所謂對話，實質上是在討論『如何被中華人民共和國統一』這件事。」他進一步提到：「正因如此，蔣經國當年提出『三不政策』——不接觸、不談判、不妥協。那不是姿態，而是判斷。因為對方沒有提供任何可以維持現狀的選項。當談判的前提已經被設定，參與本身就意味著接受結果。」矢板明夫形容：「這就像羊與狼之間的對話。如果狼的前提是一定要吃羊，那麼選項只剩紅燒、清燉，還是烤全羊。看似選擇，其實沒有選擇。」他更直言：「這種情境下的『談判』，不是協商，而是包裝過的吞併。」矢板明夫表示，台灣主要在野黨領袖選擇前往北京，其政治訊號遠大於行程本身。「對國際社會而言，這會被解讀為：台灣內部對自身未來方向出現動搖，甚至有人願意在中國的條件下進行政治安排。」他進一步強調，「這種訊號，一旦被放大，將直接削弱台灣在國際上的戰略位置。」矢板明夫續指：「更嚴重的是，這會動搖外部支持的信心。台灣的安全，從來不是孤立存在，而是嵌在區域與國際架構之中。美國、日本等國之所以支持台灣，是基於一個前提：台灣不會單方面改變現狀。一旦這個前提出現疑問，整個安全結構就會出現裂縫。」最後，矢板明夫表示：「說得更直接一點，當談判的內容只剩『怎麼被統一』，那麼參與這樣的談判，本質上就是在為吞併鋪路。這樣的行為，只有讓台灣的處境變得更脆弱。」他也呼籲：「在這樣的關鍵時刻，台灣更應擦亮眼睛。對於任何走向北京框架、削弱台灣立場的行為，都應清楚反對。」