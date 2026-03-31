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▲張凌赫告別角色。（圖／翻攝自微博@張凌赫）

古裝劇《逐玉》30日迎來大結局，田曦薇飾演的「樊長玉」為了許願來世，和「謝征」張凌赫一起到許願樹下丟頭帶，雖然最後兩人的頭帶沒纏在一起，但仔細看可以發現，樹上其他的紅絲帶上都寫著「長玉與征」，小小的亮點讓結局又多了點驚喜。而張凌赫也在微博寫下心得，還放上一張謝征剛被撿到，以「言正」的身分入贅給長玉的照片，「他和父母親一樣，遇到了自己想守護一生的人。」《逐玉》不只是劇情精彩，就連最後一集也滿滿的驚喜，最後長玉拉著謝征到許願樹下丟頭帶，希望兩人能「搭上」，互許來世因緣，沒想到最後頭帶沒搭上，長玉想爬到樹上把頭帶拿下來重新丟，但謝征卻很有信心地說，「搭上了，生生世世都搭上了。」直接把長玉扛走。原來那棵樹上其他的紅絲帶，全都寫著「長玉與征」，所以不管長玉的頭帶搭上哪一條，都是謝征。張凌赫也在微博寫下收官心得，「這段時間和大家一起看《逐玉》，跟著謝征，我好像又回到了飄雪的西固巷。看鄉里鄉親熱鬧地過日子、被那隻可愛又笨拙的海東青逗笑，這實實在在的日子樸素、卻暖和。」張凌赫也提到「謝征」後來的生活，「他和父親一樣，成為了守護家國、忠勇正直坦盪的人；也會在夢裡，聽到母親笑眼盈盈地喊自己「征兒」。更幸運的是，他和父母親一樣，遇到了自己想守護一生的人。」並放上一開始，謝征以「言正」身分入贅給長玉的照片，引來熱烈討論。