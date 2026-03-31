知名《英雄聯盟》職業選手Faker的影響力已經跨足傳統娛樂圈。根據韓國文化體育觀光部最新公開的「2026年海外韓流調查」報告，Faker入選2025年最具影響力的韓流明星前五名，並與知名韓國歌手IU並列第五，展現了他在全球粉絲心中的超高人氣與地位。
這份極具權威性的「2026年海外韓流調查」報告，主要是針對全球30個海外地區體驗過韓國文化內容的民眾進行大規模抽樣調查。問卷中要求受訪者選出心目中2025年韓國最具影響力的韓流明星，並開放將職業電競選手、導演、作家與網紅等多種職業納入考量，Faker首度在該官方調查報告中被提及並入榜。
在整體的全球投票數據中，Faker與人氣歌手IU同樣獲得了1.9%的得票率，兩位巨星成功並列年度最具影響力韓流明星的第五名。若單獨觀察亞太地區的調查數據，則有高達3.4%的受訪者將票投給了Faker，顯示出他在亞洲地區的電競社群中擁有著極為龐大且穩固的粉絲基礎。
除了Faker與IU的亮眼成績外，該調查也公布了其他地區的韓流指標人物。在全球總體投票以及美洲、歐洲、中東、非洲等各大主要地區，韓國天團BTS防彈少年團皆獲選為2025年最具代表性的韓流明星，二至四名分別是李敏鎬、BLACKPINK與田柾國並列、Lisa。
綜合這份調查報告的結果可以看出，韓國文化已經透過多元的管道深入全球各地。Faker從《英雄聯盟》的賽場邁向世界，成為獲得韓國官方認證並躋身韓流明星前五名的職業選手，這不僅是他個人職涯的重大里程碑，更象徵著電子競技在國際流行文化中，具備與傳統演藝明星並駕齊驅的強大影響力。
Faker本名李相赫（이상혁），1996年5月7日出生，效力於韓國T1戰隊，曾6度奪得世界大賽冠軍、2度拿下季中邀請賽冠軍、10度次韓國聯賽冠軍、1次亞洲洲際賽冠軍和1個全明星賽冠軍（季中賽前身），是首位完成英雄聯盟大滿貫的選手。
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除了Faker與IU的亮眼成績外，該調查也公布了其他地區的韓流指標人物。在全球總體投票以及美洲、歐洲、中東、非洲等各大主要地區，韓國天團BTS防彈少年團皆獲選為2025年最具代表性的韓流明星，二至四名分別是李敏鎬、BLACKPINK與田柾國並列、Lisa。
Faker本名李相赫（이상혁），1996年5月7日出生，效力於韓國T1戰隊，曾6度奪得世界大賽冠軍、2度拿下季中邀請賽冠軍、10度次韓國聯賽冠軍、1次亞洲洲際賽冠軍和1個全明星賽冠軍（季中賽前身），是首位完成英雄聯盟大滿貫的選手。