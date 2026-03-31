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國民黨主席鄭麗文將率團於4／7赴中國參訪，預期也將和中國國家主席習近平會面，鄭麗文昨（30）日更直言，她願為區域和平和總統賴清德會面，2人「有太多結要打開」。對此，民進黨立委林月琴狠酸，麗文應該解開的，是習近平對台灣的武力威脅，是中共軍機繞台，是中國持續打壓台灣的現況。鄭麗文昨表示，不管是訪問中國行前，或是結束訪問之後，都非常願意與賴清德見面、交流，大家有太多結需要打開，台灣不能再惡鬥下去，引林月琴昨發文表示：「麗文，妳應該解開的，是習近平對台灣的武力威脅，是中共軍機繞台，是中國持續打壓台灣的現況」。林月琴更表示，鄭麗文說見習近平是為了和平，但麗文，請妳當面告訴習近平，聯合國與世界共識下的和平，建立在人權、言論自由與人民自決之上，不是對威權卑躬屈膝。如果習近平連我們在國際上喊出「台灣加油」都要打壓，這到底是哪一種和平？最後，記得問習近平，為什麼不給李貞秀女士放棄同意書？不給她當中華民國的立法委員？