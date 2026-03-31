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▲林志穎（左）投資7副業，身價上看260億；阿緯（右）在全台開超過25家餐廳，被稱為餐飲大亨。（圖／林志穎IG@jimmylin、阿緯 劉峻緯﻿FB）

綜藝天王吳宗憲共有4名子女，其中擔任他公司容易文創總經理的二女兒Vivian（吳則含），近日被發現以低於市價的6150萬元，出售位於內湖的4層樓別墅，此舉被解讀成為爸爸籌措周轉金。吳宗憲則回應《NOWNEWS今日新聞》，女兒是因為生小孩才不想住別墅，要換成平房。而《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理了跟吳宗憲一樣，除了藝人身分，還開創多個副業的超會賺錢明星，有被稱為副業女王的丫頭（詹子晴），轉戰電商1年就狂賺10億、還有不老男神林志穎投資7副業，身價上看260億、與被稱為餐飲大亨的棒棒堂成員阿緯（劉峻緯）。丫頭被稱為「副業女王」，手頭握有9副業，像是餐酒館、手搖飲、桌遊等等，其中電商平台最為成功，1年就成功在墨爾本買房。據悉非常有投資理財頭腦的丫頭，在疫情影響收入時，決定跨界到電商領域，成立「快電商」平台，號召眾人斜槓經營副業，希望協助有相同創業夢想的人，不須花大錢就能當老闆，製造被動收入，集結眾人之力，丫頭在短短一年就進帳10億營收。丫頭也曾透露副業成功祕訣，她會依照行情趨勢，持續注入投資基金，不會與副業盈虧混合，絕不拿本行收入補錢坑。她開了第一家餐酒館後，陸續跨足到不同產業，並在疫情期間，注意到很多主婦們都想積極創造第二春，所以與好友森田一起成立電商平台，協助小資族創業，因此在第一年就成功賺進10億。「不老男神」林志穎也是演藝圈知名的成功企業家，除了藝人身分外，他在服完兵役後，先後投入賽車、科技、房地產、餐飲、電商網購、攝影公司及生存遊戲裝備等7產業。事實上，林志穎在26歲就成立資訊科技公司，還親自參與軟體設計，服務涵蓋軍方與金融機構。28歲開始，他更是鑽研買房，在學霸弟弟林志鑫牽線下，各自豪砸千萬元入股「璞億建設」，晉升為開發商董事，遠赴英國取得學位後，回台擔任副總，推動多項雙北的老屋改建計畫，至今林志穎的身價已上看260億！棒棒堂成員阿緯轉戰餐飲業非常成功，在與妻子豆豆（錢文儀）創立緯豆集團後，成功代理港式點心，引進招牌「豬仔流沙包」等美食，還創立主打精緻台式眷村菜的餐廳、以及湘菜品牌餐廳等。目前版圖包含全台超過25家餐廳，年營業額突破10億台幣。而阿緯不僅是掛名投資，更親力親為參與設計與經營，被譽為餐飲大亨。