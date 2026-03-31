本周免費貼圖更新！LINE表示，官方貼圖小舖今（31）日上架2組全新貼圖，其中海鷗貼圖只限前10萬名好友下載，動作得快。 《NOWNEWS今日新聞》再挖出3組架上沒有的隱藏版貼圖，畫風可愛又溫柔的依哞貼圖最推薦，合計共22組貼圖全部不用錢，快打包最新早安圖、兒童節快樂貼圖，愚人節捉弄親朋好友後必備道歉貼圖也有。
🟡「免費貼圖小舖」3月31日最新上架
📍Yah鷗陪你聊天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
📍LINE TV｜啾波麻糬（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」免費貼圖專區
📍LINE購物 × 依哞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍南國國際生活節 來一場半島夢遊！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍《麥當勞霹靂甜心傳》限定貼圖登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
📍桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE禮物 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題×Tommy Look（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/08
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物 × 熊的卡通頻道（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍上班加油！路博邁為你應援~（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/03
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 尼胖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE Rangers 放置戰爭 × 初音未來合作貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡LINE「貼圖小舖」3月免費貼圖整理
📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE旅遊 × 齁哩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 小倉鼠蘑菇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍發發小財神（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/09
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE GO × 黑白雞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
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📍Yah鷗陪你聊天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名
下載期限：2026/04/29
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 依哞（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/24
使用效期：90天
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下載期限：2026/04/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友
下載期限：2026/04/30
使用效期：180天
取得條件：加入好友
下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
取得條件：無條件下載
📍桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：180天
取得條件：無條件下載
📍LINE禮物 × 神秘狗（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/11
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題×Tommy Look（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/12
使用效期：90天
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📍LINE 熊大農場 × Studio UG 合作紀念貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/08
使用效期：90天
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📍LINE購物 × 熊的卡通頻道（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/04
使用效期：90天
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📍上班加油！路博邁為你應援~（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/03
使用效期：180天
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📍LINE禮物 × 尼胖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
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📍《LINE 天外消消樂》× PP mini小小企鵝（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
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下載期限：2026/03/31
使用效期：90天
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🟡LINE「貼圖小舖」3月免費貼圖整理
📍海委會海洋兒童節（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/23
使用效期：180天
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下載期限：2026/04/23
使用效期：90天
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下載期限：2026/04/16
使用效期：90天
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下載期限：2026/04/09
使用效期：180天
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下載期限：2026/04/01
使用效期：90天
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📍北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/05/11
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/04/27
使用效期：180天
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