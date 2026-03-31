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現狀：受困的海員與停滯的航運

伊朗的「發財夢」：通行費規模估計

美國與伊朗的戰爭邁入第二個月，荷姆茲海峽持續遭到封鎖。伊朗國會安全委員會30日批准了一項初步計劃，準備對航經荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻徵收通行費。根據紐約時報報導，荷姆茲海峽是全球最繁忙的水道之一，但長達一個月的戰爭之下，導致波斯灣航運幾乎停擺。伊朗此時推動這項計畫，被視為試圖強化對該水道控制權的最新威脅。美國總統川普（Donald Trump）已經放話，表示若伊朗不解除對海峽的封鎖，美方將轟炸其能源基礎設施。近幾週，伊朗對該水域船隻發動攻擊，而美國則要求伊朗允許各國船隻自由通行這條狹窄水道。據伊朗半官方通訊社《法爾斯通訊社》（Fars），該收費措施仍需伊朗國會全體通過才能正式生效。不過，即便伊朗單方面實施，也不代表具備合法性，反而可能使其在國際社會更加孤立。美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）與哈佛大學（Harvard）國際海洋法教授克拉斯卡（James Kraska）表示：「伊朗可能會讓自己變得非常孤立。」他指出，各國目前反應仍相對克制，但「最終結果恐怕不會對伊朗有利」。儘管海峽最狹窄處位於伊朗與阿曼（Oman）的領海範圍內，但目前實際控制權在伊朗手中。然而依據海洋法，該水道被視為國際航道，船隻享有通行權。過去一週，部分船隻在伊朗允許下仍能通行，多數繞行經過伊朗小島拉拉克島（Larak）附近水域。不過，根據國際海事組織（International Maritime Organization）資料，目前約有2000艘船與約2萬名海員滯留在區域水域，衝突也推升油價飆升。標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）數據顯示，本月通過海峽的船隻不到150艘，而英國海事貿易行動中心（United Kingdom Maritime Trade Operations）指出，戰前每日通行量約為此數量。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則直言，該收費計畫屬非法且「不可接受」。雖然目前尚不清楚伊朗將如何實施收費制度。不過，與伊朗革命衛隊相關的媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）估計，此計畫每年可帶來約1000億美元收入，超過伊朗目前年度石油收入。目前討論中的徵收模式有兩種：其中一項方案是對每艘通行船隻收取200萬美元的「特殊安全服務費」，每日可創造約2.8億美元收入。另一種可能模式則參考蘇伊士運河（Suez Canal）收費制度，依船舶載重計費，預估每日可創造約5600萬美元收入，每年約200億至250億美元。