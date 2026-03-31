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▲瑤瑤透露買房後，原本跟男友說好一起付房貸，但不料對方突然反悔。（圖／YouTube@superglue0517）

女星瑤瑤（黃喬歆）與韓籍男友穩定交往5年，還一度論及婚嫁、共同買房，不料在2022年驚爆分手。而在28日瑤瑤登上薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》，也談到了這段戀情。她坦言分手關鍵就是責任感跟金錢觀念方面的不同，對方原本說好買房後一起付房貸，但不料突然反悔，還反問瑤瑤：「我為什麼要給妳？房子是妳的啊」，這也讓瑤瑤越來越覺得不能跟對方走下去。瑤瑤近日登上薔薔主持《薔栗膠》，提到與曾交往5年的韓籍男友分手的關鍵。瑤瑤提到當初買房時，雖然是在她名下，但有說好一起住就是房貸一人一半，不料男友疑似錢卡住無法換台幣，一開始就沒有給，之後更是再也沒有給付。瑤瑤原本覺得沒關係，但後來發現男友可以做其他花錢的事情，卻沒辦法給她錢，她問了後，對方竟說：「我為什麼要給妳？房子是妳的啊，妳賣掉了妳也有錢啊」，讓瑤瑤感到非常傻眼，認為對方就算不住這，在外面租房子也需要付房租，並且當初已講好，事後才反悔。因為這件事，讓瑤瑤越來越覺得無法忍受，最終選擇分手。而兩人分手後還是有一段時間的拉扯，但瑤瑤堅持沒有復合，還直呼「我覺得我是一個還蠻理智的人」，但她也認為對方想要復合的態度沒有讓她感受到，或是心動到想要繼續走下去，「不是你說你都會改，我就會相信，你會感覺出來是真心還是假的」。除此之外，瑤瑤還透露自己認為韓國男生交往前很體貼女友，交往後發現女方有能力，就會開始擺爛。瑤瑤提到在與男友一起養狗後，就決定買房，住在一起一陣子發現對方不是可以一起走下去的人，「一開始是因為養狗狗之後，發現這個人的責任感沒有我想像的那麼好」，認為對方把自己看得比狗重要。瑤瑤表示男友在家裡工作，時間較彈性，但會為了打電動不帶狗出門，讓她感到非常不解。而對於婚姻，瑤瑤則沒有強求，抱持著「有也可以，沒有也可以」的想法，她也透露爸媽沒有施加壓力。薔薔問到瑤瑤有沒有凍卵想法，瑤瑤則表示沒有。她認為雖然凍卵可以說是女生以後想生小孩的後悔藥，但她覺得就算自己沒有凍，以後突然後悔，「那就是我該承擔的事情」，必須承擔自己的選擇，成熟態度引發大讚。