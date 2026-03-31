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美伊衝突升溫！恐推升通膨疑慮 購屋心態轉為觀望

▲永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，在荷姆茲海峽封鎖前，消費者對房市原本持偏向樂觀的態度，但封鎖後看跌房價比例攀升到42%。（圖／記者張家瑋攝）

過半數盼新青安2.0延續利率、額度 社宅、租屋補貼有幫助

▲逾6成消費者期待新青安2.0能延續利率補貼、貸款額度優惠條件。（圖／永慶房屋提供）

▲逾6成消費者認為社會住宅有助緩解青年租屋需求。（圖／永慶房屋提供）

近5成消費者青睞5年內新成屋 中古屋呈現緩跌盤整

▲2026年第一季七都房價指數。（圖／永慶房屋提供）

解析央行背後意圖：盼房市軟著陸 推估Q1交易量創第三低

▲雙北重點重劃區預售屋交易變化。（圖／永慶房屋提供）

▲全台與七都預售屋交易件數、金額。（圖／永慶房屋提供）

▲首購族銀行排撥情況。（圖／永慶房屋提供）

▲2026年第一季房市交易量預估表。（圖／永慶房屋提供）

永慶房屋集團今（31）日舉辦「2026年第二季永慶房屋趨勢前瞻報告」，根據永慶網路會員調查，房市信心因地緣政治動盪遭逢重挫，受到3月1日荷姆茲海峽封鎖及美伊戰爭升溫影響，國際能源價格飆漲加劇通膨隱憂，看跌房價比例從封鎖前的33%大幅跳升至42%，政策方面，逾6成民眾盼新青安貸款續辦利率補貼與額度優惠；購屋偏好則由預售轉向「看得到、摸得到」的5年內新成屋。美伊衝突升溫，3月1日荷姆茲海峽封鎖後，國際能源供應不穩定，石油、天然氣價格迅速升高，消費者也擔憂後續會影響全球經濟表現，進一步加劇通膨壓力。根據調查顯示，，已大幅超過持平31%與看漲27%的比例。永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，在荷姆茲海峽封鎖前，消費者對房市原本持偏向樂觀的態度，看跌比例曾一度由39%降至33%。然而，戰爭爆發導致能源供應不穩定，石油與天然氣價格飆升，直接衝擊全球經濟表現。陳賜傑分析，除了對房價看法翻轉，消費者對整體景氣的信心也顯著下滑。看壞景氣的比例由封鎖前的18%驟升至29%。陳賜傑說明，若戰事拉長，對國內外經濟干擾將持續加劇，不確定性讓消費者對第二季景氣持保守態度。此外，針對貨幣政策，因國際油氣價格飆漲，國內能源高度依賴進口，消費者擔心通膨捲土重來。調查顯示，認為上半年央行會升息半碼以上的比例從33%上升至38%，顯示市場對於資金環境趨緊的擔憂正在升溫。在房市政策方面，新青安將在7月底落幕，新青安2.0貸款優惠條件是否延續，仍是消費者關注焦點。調查發現，，其中有66%支持利率補貼，可減輕房貸償還壓力，61%則看重貸款額度，期待最高額度1000萬元能延續至2.0方案，因貸款額度是最直接影響到購屋族能否順利購屋的關鍵。針對政府推行的租屋政策，調查顯示租屋族感觸最深。高達71%的消費者認為「租金補貼」對減輕負擔最有感，另有超過6成消費者肯定社會住宅政策，有助於緩解青年租屋需求，有62%消費者認為社會住宅有助於緩解青年租屋需求；61%消費者認為包租代管有助青年族群租屋；68%消費者認為婚育宅有助青年族群結婚成家。對於目前有實質購屋需求的消費者，產品偏好出現明顯區隔。高達47%的消費者青睞「5年內新成屋」，其次為「5到10年中古屋」38%。陳賜傑分析，相較於預售屋無法掌握屋況及交屋的不確定性，成屋具備隨時可入住、屋況透明的優點，在動盪局勢下更受青睞。永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，受第七波選擇性信用管制影響，投資、投機族群退場，讓，季增率介於-1.1%至0.1%之間。除台中微漲0.1%外，其餘六都均見回落，市場交易動能以自住客和首購族群為主，整體中古屋買氣維持在低檔盤整格局。針對3月19日央行第一季理監事會房市政策內容，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，央行期盼房市能軟著陸，現在只是軟著陸的開頭，第二戶貸款成數由5成提高至6成，只是小幅調整，對房貸影響不大，而且目前還不是大幅鬆綁的好時機；葉凌棋根據數據指出，七都預售屋價格幾乎都是呈現上漲趨勢，因為價格高才導致量縮，故央行總裁楊金龍表示建商讓利，才會有成交量，央行才會表示，預售屋要適當讓利，交易量才會回穩，後續有著軟著陸。而目前銀行貸款部分，首購族大多沒有排撥問題，但部分銀行更挑選客戶，葉凌棋進一步表示，。以目前交易市況來看，。此數據恐創下自1999年有紀錄以來的「第三低量」，僅高於房地合一1.0上路的2016年與2017年，顯示房市在政策與地緣政治雙重夾擊下，正面臨嚴峻的縮量盤整考驗，如果能在半年內回穩都還算快的，現在對於剛需民眾來說，是不錯的進場時機，若等戰爭情勢回穩，房市有機會又會上揚。