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雙北月增量驚人！永慶：北市、新北成交成長逾 8 成

▲中信房屋統計顯示，3月房市呈現「南北溫差」，台北市與新北市月增率分別達 50.7% 與 46.5%，成長力道居六都之冠。相較於雙北買氣噴發，南二都則持續低迷，顯見都會區自住需求韌性較強。（圖／中信房屋提供）

隱憂浮現！利率 2.5% 與地緣政治致年增率走跌

2026 房市展望：政策適度鬆綁助回溫

住商機構、永慶與中信房屋三大房仲 3 月房市數據今（31）天揭曉，呈現「月增年減」的高度震盪格局 。受惠於農曆年後遞延買盤釋出，全台交易量較 2 月明顯反彈 ；其中雙北地區表現最為驚人，部分房仲統計月增率高達 8 成 。然而，專家指出，目前房貸利率普遍站上 2.5% 以上，高利率環境與國際地緣政治風險，仍使整體房市蒙上陰影 。根據永慶統計，3 月房市回溫力道集中在雙北地區。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，擺脫長假影響後，3 月全台交易量較 2 月大增 76%，其中台北市月增 83%、新北市月增 82%，主因在於，帶動自住與首購族逐步進場 。中信房屋總經理張世宗分析，雙北表現亮眼源於房價走勢穩健，，且。中信房屋統計數據亦顯示，台北市 3 月成交量月增 50.7%，位居六都之冠 。儘管月增率反彈，但與去年同期相比，全台交易量卻縮減約 7% 至 15% 。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，3 月份因美伊戰爭等地緣政治變因，為市場投下不確定因子 。陳金萍提醒，，銀行授信與資格審核嚴格，資金面仍是制約房市的關鍵 。張世宗進一步分析，央行理監事會議前的觀望氛圍，以及買方期待房價修正與屋主對價格堅持之間的認知落差，皆使購屋決策轉趨保守 。展望後市，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，，若無重大衝擊，2026 年房市應能「」 。張世宗指出，，並將，有助於釋放購屋需求 。此外，具備抗通膨特性的房地產，也有機會吸引股市獲利結清的避險資金轉向入市 。陳金萍則認為，在利率短期難以下調的情況下，市場仍將呈現「的理性節奏 。